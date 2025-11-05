Атлантический циклон принесет снегопад и потепление в Челябинскую область

Снежная, но теплая погода прогнозируется в Челябинске в ближайшие дни Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Атлантический циклон в предстоящие четыре дня принесет в Челябинскую область влажную, но относительно теплую погоду с повышением дневных температур до +7 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«До конца недели будет преобладать пасмурная погода на Южном Урале за счет влияния Атлантического циклона, который принесет влажную, но относительно теплую воздушную массу. Температура воздуха ночью будет слабоотрицательная, а днем ожидается от -1, до +7 градусов», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра региона в telegram-канале.

Среднесуточная температура ожидается на два-четыре градуса выше климатической нормы. При этом умеренный осадки будут идти ежедневно с небольшими перерывами, и сопровождаться гололедными явлениями.

Ближайшие ночью в Челябинской области прогнозируются дождь и снег, в горах метели, гололед. Порывы ветра местами достигнут 18 метров в секунду. Ночью похолодает до -7 градусов, днем потеплеет до +4 градусов.

В Челябинске завтра также ожидаются дожди и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от -1,+1 градусо, днем +2,+4 градуса.