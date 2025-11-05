Челябинская национализированная ЮГК вошла в топ Forbes крупнейших инвесторов РФ

Благодаря вложениям в бизнес ЮГК вошла в рейтинг крупнейших инвесторов страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Национализированная «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) из Челябинской области вошла в список Forbes среди 100 крупнейших инвесторов России. Второй компанией в списке стал Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).

«Холдинг „ЮГК“ располагается на 78 месте. Инвестиции за 2023 год — 20,3 млрд рублей, за 2024 год — 26,7 млрд рублей», — отметил Forbes.

В 2024 году компания в рейтинге отсутствовала. Список был короче и состоял из 70-ти позиций. В общероссийском топе ММК занял 31-ю строку. Комбинат переместился ниже в таблице, где ранее находился на 18 месте. Объем инвестиционных вложений ММК за 2024 год составил 101,2 миллиарда рублей. Годом ранее, в 2023-м, показатель достигал 117,6 млрд рублей.

Рейтинг крупнейших инвесторов страны составлен на основе раскрытой компаниями финансовой отчетности по МСФО или РСБУ. В сумму инвестиций включили капитальные затраты, вложения в совместные предприятия и приобретение новых бизнесов.