В Челябинске за месяц снизилась стоимость аренды квартир

Снять в аренду «однушку» в Челябинске в среднем можно за 26 135 рублей Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Челябинске в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем упали цены на аренду квартир. Стоимость съема однокомнатных квартир снизилась на 1,2% — до 26 135 рублей в месяц. Арендное трехкомнатное жилье подешевело на 2,6% — до 42 586 рублей в месяц, сообщается на сайте о недвижимости.

«В 2025 году осенью на рынке аренды количество свободных арендных квартир сократилось не на 20-30%, как обычно, а только на 5-9%. Стоимость же найма выросла незначительно, и уже в октябре начала падать. В Челябинске однокомнатные арендные квартиры за месяц в среднем подешевели на 1,2%, двухкомнатные — на 1,4%, „трешки“ — на 2,6%», — сообщается на сайте «Мир квартир».



