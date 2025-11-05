В Челябинске за месяц снизилась стоимость аренды квартир
Снять в аренду «однушку» в Челябинске в среднем можно за 26 135 рублей
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Челябинске в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем упали цены на аренду квартир. Стоимость съема однокомнатных квартир снизилась на 1,2% — до 26 135 рублей в месяц. Арендное трехкомнатное жилье подешевело на 2,6% — до 42 586 рублей в месяц, сообщается на сайте о недвижимости.
«В 2025 году осенью на рынке аренды количество свободных арендных квартир сократилось не на 20-30%, как обычно, а только на 5-9%. Стоимость же найма выросла незначительно, и уже в октябре начала падать. В Челябинске однокомнатные арендные квартиры за месяц в среднем подешевели на 1,2%, двухкомнатные — на 1,4%, „трешки“ — на 2,6%», — сообщается на сайте «Мир квартир».
В целом по России стоимость арендных однокомнатных квартир снизилась на 0,5%, до 27 909 рублей в месяц, «двушки» подешевели на 1,3% — до 34 972 рублей в месяц, а трехкомнатное съемное жилье снизилось в цене на 1,7% — до 43 966 рублей в месяц. Однокомнатные арендные квартиры подорожали во Владивостоке (+11%), Якутске (+10,5%), Сургуте (+6,2%), Орле (+5,2%) и Московской области (+5,1%). При этом снизились цены на арендные «однушки» сильнее всего в Кирове (–10%), Владимире (–9,7%), Кургане (–6,8%), Саранске (–6,8%) и Ярославле (–6,1%).
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!