Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Недвижимость

В Челябинске за месяц снизилась стоимость аренды квартир

05 ноября 2025 в 15:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Снять в аренду «однушку» в Челябинске в среднем можно за 26 135 рублей

Снять в аренду «однушку» в Челябинске в среднем можно за 26 135 рублей

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Челябинске в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем упали цены на аренду квартир. Стоимость съема однокомнатных квартир снизилась на 1,2% — до 26 135 рублей в месяц. Арендное трехкомнатное жилье подешевело на 2,6% — до 42 586 рублей в месяц, сообщается на сайте о недвижимости.

«В 2025 году осенью на рынке аренды количество свободных арендных квартир сократилось не на 20-30%, как обычно, а только на 5-9%. Стоимость же найма выросла незначительно, и уже в октябре начала падать. В Челябинске однокомнатные арендные квартиры за месяц в среднем подешевели на 1,2%, двухкомнатные — на 1,4%, „трешки“ — на 2,6%», — сообщается на сайте «Мир квартир».


В целом по России стоимость арендных однокомнатных квартир снизилась на 0,5%, до 27 909 рублей в месяц, «двушки» подешевели на 1,3% — до 34 972 рублей в месяц, а трехкомнатное съемное жилье снизилось в цене на 1,7% — до 43 966 рублей в месяц. Однокомнатные арендные квартиры подорожали во Владивостоке (+11%), Якутске (+10,5%), Сургуте (+6,2%), Орле (+5,2%) и Московской области (+5,1%). При этом снизились цены на арендные «однушки» сильнее всего в Кирове (–10%), Владимире (–9,7%), Кургане (–6,8%), Саранске (–6,8%) и Ярославле (–6,1%).

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал