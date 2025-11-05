Логотип РИА URA.RU
Общество

Дорожники показали, как убирают снег в непогоду в Челябинской области. Видео

Трассы в Челябинской области обрабатывают противогололедными материалами
05 ноября 2025 в 13:43
Работы по содержанию дорог зимой проводятся в круглосуточном режиме (архивное фото)

Работы по содержанию дорог зимой проводятся в круглосуточном режиме (архивное фото)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области завтра сохранится плохая погода с метелями и гололедицей. Дорожные службы в круглосуточном режиме проводят работу по зимнему содержанию дорог, сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта области. 

«Завтра 6 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели, на дорогах гололедица. На автомобильных дорогах работа по зимнему содержанию ведется в круглосуточном режиме», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Сейчас на дорогах проводится патрульная расчистка. Также проезжая часть обрабатывается противогололедными материалами.

Сегодня в Челябинской области резко ухудшилась погода. В Челябинске с утра на дорогах образовались заторы. На федеральной трассе М-5 «Урал» движение пока рабочее, но метеоусловия ухудшаются, сообщили ранее в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. 


