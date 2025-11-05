Кремль — URA.RU: «Буревестник» и «Посейдон» должны стать щитом против «горячих голов»

Новое оружия должно обезопасить Россию от «горячих голов», заявил Дмитрий Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия развивает вооружения, чтобы обезопасить себя от «горячих голов». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, какую реакцию в Кремле ожидают от Запада после испытаний «Буревестника» и «Посейдона».

«Российская Федерация планомерно развивает системы вооружений, которые призваны надежно гарантировать безопасность нашей страны, предсказуемость и стать надежным щитом против горячих голов, которые не просто делают какие-то необдуманные заявления, но и потенциально могут быть готовы на необдуманные действия», — сказал Песков. Его слова прозвучали во время общения с журналистами.