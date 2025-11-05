Кремль — URA.RU: «Буревестник» и «Посейдон» должны стать щитом против «горячих голов»
Новое оружия должно обезопасить Россию от «горячих голов», заявил Дмитрий Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия развивает вооружения, чтобы обезопасить себя от «горячих голов». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, какую реакцию в Кремле ожидают от Запада после испытаний «Буревестника» и «Посейдона».
«Российская Федерация планомерно развивает системы вооружений, которые призваны надежно гарантировать безопасность нашей страны, предсказуемость и стать надежным щитом против горячих голов, которые не просто делают какие-то необдуманные заявления, но и потенциально могут быть готовы на необдуманные действия», — сказал Песков. Его слова прозвучали во время общения с журналистами.
Президент Владимир Путин 4 ноября наградил в Кремле создателей «Буревестника» и «Посейдона». Президент отметил, что Россия никому не угрожает, но анонсировано развивает свой ядерный потенциал. За проведением испытаний «Буревестника» 21 октября наблюдал разведывательный корабль НАТО, поэтому зарубежные специалисты смогли убедиться в мощи новейшего российского оружия, добавил глава государства.
