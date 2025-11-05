Tik-Tok блогер и «амбассадор вахты» вновь прибыл в Тюмень

Блогер приехал в Тюмень, чтобы пообщаться с местными вахтовиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Известный Tik-Tok блогер, «амбассадор вахты» из Уфы и участник программы «Comedy Баттл» Дамир Ильгамович, также известный как Дамир Вахитов, вновь прибыл в Тюмень. Видеоролик с территории аэропорта Рощино он опубликовал в своих социальных сетях.

«Меня часто называют „амбассадором вахты“. И честно — так и есть. Вот уже несколько лет я летаю на вахту и показываю, как там работают и живут люди», — говорится в видеоролике.

Ильгамович сообщил корреспонденту URA.RU, что на этот раз он приехал в областную столицу, чтобы глубже показать жизнь вахтовика и пролить свет на феномен, почему большинство жителей Башкирии и других регионов выбирают именно вахтовый метод работы, а после нередко остаются в Тюмени навсегда.

«Большая часть жителей Башкортостана работает вахтовым методом в северных городах Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Как правило, они выбирают не родную республику для продолжения своей жизни, а Тюмень, которая уже давно превратилась в город — „хаб“ для вахтовиков», — объяснил он.