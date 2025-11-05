Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Tik-Tok блогер и «амбассадор вахты» вновь прибыл в Тюмень

Известный Tik-Tok блогер Дамир Ильгамович вновь посетил Тюмень
05 ноября 2025 в 16:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Блогер приехал в Тюмень, чтобы пообщаться с местными вахтовиками

Блогер приехал в Тюмень, чтобы пообщаться с местными вахтовиками

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Известный Tik-Tok блогер, «амбассадор вахты» из Уфы и участник программы «Comedy Баттл» Дамир Ильгамович, также известный как Дамир Вахитов, вновь прибыл в Тюмень. Видеоролик с территории аэропорта Рощино он опубликовал в своих социальных сетях.

«Меня часто называют „амбассадором вахты“. И честно — так и есть. Вот уже несколько лет я летаю на вахту и показываю, как там работают и живут люди», — говорится в видеоролике.

Ильгамович сообщил корреспонденту URA.RU, что на этот раз он приехал в областную столицу, чтобы глубже показать жизнь вахтовика и пролить свет на феномен, почему большинство жителей Башкирии и других регионов выбирают именно вахтовый метод работы, а после нередко остаются в Тюмени навсегда.

Продолжение после рекламы

«Большая часть жителей Башкортостана работает вахтовым методом в северных городах Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Как правило, они выбирают не родную республику для продолжения своей жизни, а Тюмень, которая уже давно превратилась в город — „хаб“ для вахтовиков», — объяснил он. 

В ходе очередной поездки он пообщался с вахтовиками-земляками и выяснил, что развитие Тюмени обеспечено большим притоком людей из северных регионов. Ранее блогер был в областной столице в мае 2025 года. Тогда он записал и выложил в своих соцсетях шуточный отзыв о городе.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал