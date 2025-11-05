Tik-Tok блогер и «амбассадор вахты» вновь прибыл в Тюмень
Блогер приехал в Тюмень, чтобы пообщаться с местными вахтовиками
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Известный Tik-Tok блогер, «амбассадор вахты» из Уфы и участник программы «Comedy Баттл» Дамир Ильгамович, также известный как Дамир Вахитов, вновь прибыл в Тюмень. Видеоролик с территории аэропорта Рощино он опубликовал в своих социальных сетях.
«Меня часто называют „амбассадором вахты“. И честно — так и есть. Вот уже несколько лет я летаю на вахту и показываю, как там работают и живут люди», — говорится в видеоролике.
Ильгамович сообщил корреспонденту URA.RU, что на этот раз он приехал в областную столицу, чтобы глубже показать жизнь вахтовика и пролить свет на феномен, почему большинство жителей Башкирии и других регионов выбирают именно вахтовый метод работы, а после нередко остаются в Тюмени навсегда.
«Большая часть жителей Башкортостана работает вахтовым методом в северных городах Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Как правило, они выбирают не родную республику для продолжения своей жизни, а Тюмень, которая уже давно превратилась в город — „хаб“ для вахтовиков», — объяснил он.
В ходе очередной поездки он пообщался с вахтовиками-земляками и выяснил, что развитие Тюмени обеспечено большим притоком людей из северных регионов. Ранее блогер был в областной столице в мае 2025 года. Тогда он записал и выложил в своих соцсетях шуточный отзыв о городе.
