Дело о покушении на Маргариту Симоньян рассмотрят в закрытом режиме

Суд закрыто рассмотрит дело о покушении на Симоньян
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Второй Западный окружной военный суд проведет закрытое заседание по делу о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Такое решение связано с участием в процессе несовершеннолетних обвиняемых.
«Среди обвиняемых есть несколько несовершеннолетних, в соответствии с действующим законодательством слушание дела будет проходить в закрытом режиме», — сообщили в пресс-службе суда, передает РИА Новости. Закрытый формат судебного разбирательства предусмотрен законодательством РФ при участии несовершеннолетних. Это обеспечивает дополнительную защиту прав молодых людей, вовлеченных в судебный процесс. Подробности обстоятельств происхождения не разглашаются в интересах следствия.
Напомним, что в сентябре 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Дело было передано в военный суд Москвы, так как преступление квалифицировалось как террористический акт. По информации следствия, в подготовке покушения участвовали несколько человек, в том числе несовершеннолетние.
