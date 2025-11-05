Дело о покушении на Маргариту Симоньян рассмотрят в закрытом режиме

Суд закрыто рассмотрит дело о покушении на Симоньян Фото: Роман Наумов © URA.RU

Второй Западный окружной военный суд проведет закрытое заседание по делу о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Такое решение связано с участием в процессе несовершеннолетних обвиняемых.

«Среди обвиняемых есть несколько несовершеннолетних, в соответствии с действующим законодательством слушание дела будет проходить в закрытом режиме», — сообщили в пресс-службе суда, передает РИА Новости. Закрытый формат судебного разбирательства предусмотрен законодательством РФ при участии несовершеннолетних. Это обеспечивает дополнительную защиту прав молодых людей, вовлеченных в судебный процесс. Подробности обстоятельств происхождения не разглашаются в интересах следствия.