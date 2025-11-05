Потенциал для прогресса: что в мире говорят об испытаниях «Буревестника» Россией

«Посейдон» и «Буревестник» имеют историческое значение для народа РФ, заявил Путин Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия 21 октября провела успешные испытания новейшей крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и подводного аппарата «Посейдон», о чем на весь мир заявил российский президент Владимир Путин. Все это, как и последовавшая за испытаниями церемония награждения разработчиков ракеты, получило широкий резонанс в зарубежных СМИ. Журналисты уверены, что все события вокруг испытаний российского вооружения — это послание со стороны России США и Западу в целом.

Масла в огонь, по мнению международных журналистов, добавляет и акцент Путина на том, что в зоне испытания «Буревестника» оказался корабль НАТО. Как в мире отреагировали на события вокруг испытания российского оружия — в материале URA.RU.

В США уверены, что Россия «сеет страх»

Американский телеканал CNN дает самый политизированный анализ. По мнению журналистов, своей демонстрацией Россия осознанно оказывает давление как на США, так и на страны Запада в целом. Причем авторы материала не упускают возможность дать свою оценку происходящего, акцентируя внимание на том, что Россия своей демонстрацией якобы намерена «посеять страх» в мире.

«Постоянный акцент на большой дальности действия оружия и его способности преодолеть любую систему противоракетной обороны также указывает на то, что предполагаемой целью будут Соединенные Штаты, а не региональный противник, по которому Россия могла бы нанести удар с помощью гораздо более дешевых систем меньшей дальности», — говорится в опубликованном во вторник докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

При этом журналисты CNN никак не акцентировали внимание на словах Путина о том, что Россия во время испытаний «Буревестника» наблюдала разведывательный корабль НАТО и при этом никак не воспрепятствовала его работе. Тем не менее авторы аналитического материала отметили, что в одном из своих выступлений Путин отмечал, что Россия никому не угрожает, тем не менее журналисты осознанно выделили эти слова кавычками.

Reuters: технологический прорыв с двойным назначением

Международное новостное агентство Reuters фокусируется на технических характеристиках оружия и их потенциальном применении в невоенных сферах. Агентство детально перечисляет заявленные параметры: дальность полета «Буревестника» в 14 000 км, его скорость «более чем в три раза превышающую скорость звука», а также уникальные двигательные установки с малыми ядерными реакторами, которые «могут быть приведены в действие гораздо быстрее стандартных реакторов — за считанные секунды».

Отдельный акцент журналистов сделан на словах Путина о двойном назначении технологий. «Малогабаритные ядерные технологии особенно полезны для работы в Арктике, для космических путешествий и, в конечном итоге, для строительства станции на Луне, а также для добычи редких металлов», — подчеркивают авторы слова российского главы.

Тем не менее журналисты также акцентировали внимание и на военном потенциале ракеты, ссылаясь на аналитиков. Последние обращали внимание на особенности «Посейдон», который «способен опустошить прибрежные регионы, вызвав обширные радиоактивные океанские волны».

Anadolu: историческое значение и важный тезис о ненападении

Как и другие издания, Anadolu цитирует тезис об «историческом значении» для обеспечения безопасности и стратегического паритета «на десятилетия вперед». Кроме того, приводится мысль, озвученная Путиным, о том, что технологии «Буревестника» и «Посейдона» «во многом уникальны и дополняют друг друга», и что они обеспечат прорывы в гражданских отраслях.

При этом материал, в отличие от остальных, включает важный элемент нарратива — заявление Путина о том, что «Москва не представляет угрозы ни для какой другой страны» и развивает ядерный потенциал, как и другие державы.

Straits Times: сводка ключевых возможностей «супероружия»