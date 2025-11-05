Логотип РИА URA.RU
Суд вынес приговор застройщику, обвиняемому в даче взятки главе управления миграции УМВД ХМАО

Застройщик признан виновным в даче взятки главе управления миграции УМВД ХМАО
05 ноября 2025 в 15:41
Застройщик признан виновным в даче взятке должностному лицу

Застройщик признан виновным в даче взятке должностному лицу

Фото: Илья Московец © URA.RU

Директор строительной компании ООО СЗ «Норстрой» Шермахмад Норов признан виновным в даче взятки экс-главе управления миграции УМВД по ХМАО Оксане Семеновой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следственного комитета региона.

«Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении директора ООО СЗ „Норстрой“. Он признан виновным по ч. 3 ст.30, ч. 2 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере) и п. „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере)», — сообщили в ведомствах.

Суд установил,что в 2018 году подсудимый, занимая должность директора строительной компании, передал заместителю начальника отдела по вопросам миграции МО МВД «Ханты-Мансийский» незаконное денежное вознаграждение в общей сумме 238 тысяч рублей за содействие в оформлении документов иностранным гражданам — работникам ООО СЗ «Норстрой» без ожидания очередности.

Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

