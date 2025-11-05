В Хакасии возбудили уголовное дело из-за ожогов глаз у зрителей кинотеатра
Пострадавшие находились в малом зале кинотеатра
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Хакасии возбудили уголовное дело после массовых ожогов глаз посетителями кинотеатра в Абакане. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«В Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг в кинотеатре», — говорится в официальном telegram-канале СК. Все пострадавшие признаны потерпевшими по уголовному делу.
Инцидент произошел днем 3 ноября. Пострадавшие находились в малом зале кинотеатра, расположенного по улице Тараса Шевченко в Абакане, когда во время киносеанса получили ожоги глаз. Причиной стала работающая бактерицидная лампа. Такое оборудование используется для дезинфекции помещений. Среди пострадавших оказались как взрослые посетители, так и несовершеннолетние. Им была незамедлительно оказана необходимая медицинская помощь.
