Где в Екатеринбурге продают самые дешевые сезонные овощи. Инфографика

Самую дешевую морковь в Екатеринбурге продают в «Магните»

05 ноября 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Самая дорогая морковь продается в «Гиперболе» Фото: Размик Закарян © URA.RU На прилавках магазинов Екатеринбурга в ноябре часто можно найти сезонные тыкву, репу, свежую цветную капусту, морковь и некоторые виды фруктов. Корреспондент URA.RU выяснил, где их продают дешевле всего. Подробнее — в инфографике. Самую дешевую тыкву продают в магазине Metro. Там килограмм сорта Хэллоуин стоит 59,5 рублей. Сэкономить на покупке свежей моркови можно в «Магните», стоимость этого овоща за килограмм составляет 22,59 рублей. Репу удалось найти только в двух магазинах города, и в «Гиперболе» она стоит дешевле всего — 99 рублей за килограмм. Цветную капусту можно купить за 279,99 рублей в гипермаркете «О’кей». Что касается фруктов, то сезонную хурму выгоднее купить в «Магните» — за 99,99 рублей. Килограмм груш за 89,99 рублей также продают в «Магните». URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На прилавках магазинов Екатеринбурга в ноябре часто можно найти сезонные тыкву, репу, свежую цветную капусту, морковь и некоторые виды фруктов. Корреспондент URA.RU выяснил, где их продают дешевле всего. Подробнее — в инфографике. Самую дешевую тыкву продают в магазине Metro. Там килограмм сорта Хэллоуин стоит 59,5 рублей. Сэкономить на покупке свежей моркови можно в «Магните», стоимость этого овоща за килограмм составляет 22,59 рублей. Репу удалось найти только в двух магазинах города, и в «Гиперболе» она стоит дешевле всего — 99 рублей за килограмм. Цветную капусту можно купить за 279,99 рублей в гипермаркете «О’кей». Что касается фруктов, то сезонную хурму выгоднее купить в «Магните» — за 99,99 рублей. Килограмм груш за 89,99 рублей также продают в «Магните».