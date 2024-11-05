Где в Екатеринбурге продают самые дешевые сезонные овощи. Инфографика

Самую дешевую морковь в Екатеринбурге продают в «Магните»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, морковь
Самая дорогая морковь продается в «Гиперболе» Фото:

На прилавках магазинов Екатеринбурга в ноябре часто можно найти сезонные тыкву, репу, свежую цветную капусту, морковь и некоторые виды фруктов. Корреспондент URA.RU выяснил, где их продают дешевле всего. Подробнее — в инфографике.

Самую дешевую тыкву продают в магазине Metro. Там килограмм сорта Хэллоуин стоит 59,5 рублей. Сэкономить на покупке свежей моркови можно в «Магните», стоимость этого овоща за килограмм составляет 22,59 рублей. Репу удалось найти только в двух магазинах города, и в «Гиперболе» она стоит дешевле всего — 99 рублей за килограмм. Цветную капусту можно купить за 279,99 рублей в гипермаркете «О’кей».

Что касается фруктов, то сезонную хурму выгоднее купить в «Магните» — за 99,99 рублей. Килограмм груш за 89,99 рублей также продают в «Магните».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На прилавках магазинов Екатеринбурга в ноябре часто можно найти сезонные тыкву, репу, свежую цветную капусту, морковь и некоторые виды фруктов. Корреспондент URA.RU выяснил, где их продают дешевле всего. Подробнее — в инфографике. Самую дешевую тыкву продают в магазине Metro. Там килограмм сорта Хэллоуин стоит 59,5 рублей. Сэкономить на покупке свежей моркови можно в «Магните», стоимость этого овоща за килограмм составляет 22,59 рублей. Репу удалось найти только в двух магазинах города, и в «Гиперболе» она стоит дешевле всего — 99 рублей за килограмм. Цветную капусту можно купить за 279,99 рублей в гипермаркете «О’кей». Что касается фруктов, то сезонную хурму выгоднее купить в «Магните» — за 99,99 рублей. Килограмм груш за 89,99 рублей также продают в «Магните».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...