На прилавках магазинов Екатеринбурга в ноябре часто можно найти сезонные тыкву, репу, свежую цветную капусту, морковь и некоторые виды фруктов. Корреспондент URA.RU выяснил, где их продают дешевле всего. Подробнее — в инфографике.
Самую дешевую тыкву продают в магазине Metro. Там килограмм сорта Хэллоуин стоит 59,5 рублей. Сэкономить на покупке свежей моркови можно в «Магните», стоимость этого овоща за килограмм составляет 22,59 рублей. Репу удалось найти только в двух магазинах города, и в «Гиперболе» она стоит дешевле всего — 99 рублей за килограмм. Цветную капусту можно купить за 279,99 рублей в гипермаркете «О’кей».
Что касается фруктов, то сезонную хурму выгоднее купить в «Магните» — за 99,99 рублей. Килограмм груш за 89,99 рублей также продают в «Магните».
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