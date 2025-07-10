Экспорт газа из России рухнул из-за санкций Евросоюза

В течение первых шести месяцев 2025 года объем экспорта сжиженного углеводородного газа (СУГ) из России снизился на 21,8% и составил 1,3 млн тонн. Об этом сообщил РБК со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании «ОМТ Консалт».
«Россия за первые шесть месяцев 2025 года сократила экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) на 21,8% в годовом выражении — предварительно до 1,3 млн т», — сообщил РБК. Там уточнили, что снижение показателей наблюдается на фоне санкций ЕС, вступивших в силу 20 декабря 2024 года.
СУГ, производимый из попутного нефтяного газа, применяется для отопления, в качестве автомобильного топлива и в нефтехимии. По оценке «ОМТ Консалт», экспорт газа из России в 2024 году снизился на 1,5% по сравнению с 2023 годом до 3,3 млн тонн, а выпуск товарного СУГ сократился на 0,6%, составив 12,5 млн тонн.
В декабре 2024 года цены на сжиженный углеводородный газ в России снизились вдвое относительно ноября. Это связано с ростом поставок на внутренний рынок после ограничения экспорта СУГ в Европу из-за санкций, передает «Национальная служба новостей».
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