26 марта 2025

Замглавы челябинского минздрава Ванин выступил моделью на фестивале моды «Платье города — 2025». Фото, видео

Замминистра Ванин стал самым ярким участником фестиваля моды в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Ванин (слева) сумел создать один из самых ярких образов фестиваля
Евгений Ванин (слева) сумел создать один из самых ярких образов фестиваля Фото:

Замглавы минздрава Челябинской области Евгений Ванин выступил моделью VIP-дефиле на фестивале моды «Платье города — 2025». Фото и видео с его участием разошлись по социальным сетям.

Помимо Ванина, в показе участвовали глава комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова, бизнесмен-строитель Андрей Яцун, начальник управления культуры мэрии Челябинска Элеонора Халикова и другие. Ванин оказался самым высокопоставленным участником VIP-дефиле, а воплощенный им образ — самым ярким.

На прошедшем в театре оперы и балета мероприятии публика увидела 20 оригинальных коллекций от дизайнеров из России и ближайших стран. В регионе работают более 70 авторских брендов, многие из них имеют свои представительства в других городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Следующим подобным фестивалем станет «Парижская неделя моды», которая пройдет во второй раз в Нагайбакском районе 31 мая, во время Парижского полумарафона.

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Замглавы минздрава Челябинской области Евгений Ванин выступил моделью VIP-дефиле на фестивале моды «Платье города — 2025». Фото и видео с его участием разошлись по социальным сетям. Помимо Ванина, в показе участвовали глава комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова, бизнесмен-строитель Андрей Яцун, начальник управления культуры мэрии Челябинска Элеонора Халикова и другие. Ванин оказался самым высокопоставленным участником VIP-дефиле, а воплощенный им образ — самым ярким. На прошедшем в театре оперы и балета мероприятии публика увидела 20 оригинальных коллекций от дизайнеров из России и ближайших стран. В регионе работают более 70 авторских брендов, многие из них имеют свои представительства в других городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Следующим подобным фестивалем станет «Парижская неделя моды», которая пройдет во второй раз в Нагайбакском районе 31 мая, во время Парижского полумарафона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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