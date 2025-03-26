Замглавы челябинского минздрава Ванин выступил моделью на фестивале моды «Платье города — 2025». Фото, видео

Замминистра Ванин стал самым ярким участником фестиваля моды в Челябинске

27 марта 2025 в 13:00 Размер текста - 17 +

Евгений Ванин (слева) сумел создать один из самых ярких образов фестиваля Фото: telegram-канал Ирины Текслер Замглавы минздрава Челябинской области Евгений Ванин выступил моделью VIP-дефиле на фестивале моды «Платье города — 2025». Фото и видео с его участием разошлись по социальным сетям. Помимо Ванина, в показе участвовали глава комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова, бизнесмен-строитель Андрей Яцун, начальник управления культуры мэрии Челябинска Элеонора Халикова и другие. Ванин оказался самым высокопоставленным участником VIP-дефиле, а воплощенный им образ — самым ярким. На прошедшем в театре оперы и балета мероприятии публика увидела 20 оригинальных коллекций от дизайнеров из России и ближайших стран. В регионе работают более 70 авторских брендов, многие из них имеют свои представительства в других городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Следующим подобным фестивалем станет «Парижская неделя моды», которая пройдет во второй раз в Нагайбакском районе 31 мая, во время Парижского полумарафона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замглавы минздрава Челябинской области Евгений Ванин выступил моделью VIP-дефиле на фестивале моды «Платье города — 2025». Фото и видео с его участием разошлись по социальным сетям. Помимо Ванина, в показе участвовали глава комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова, бизнесмен-строитель Андрей Яцун, начальник управления культуры мэрии Челябинска Элеонора Халикова и другие. Ванин оказался самым высокопоставленным участником VIP-дефиле, а воплощенный им образ — самым ярким. На прошедшем в театре оперы и балета мероприятии публика увидела 20 оригинальных коллекций от дизайнеров из России и ближайших стран. В регионе работают более 70 авторских брендов, многие из них имеют свои представительства в других городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Следующим подобным фестивалем станет «Парижская неделя моды», которая пройдет во второй раз в Нагайбакском районе 31 мая, во время Парижского полумарафона.