Замглавы минздрава Челябинской области Евгений Ванин выступил моделью VIP-дефиле на фестивале моды «Платье города — 2025». Фото и видео с его участием разошлись по социальным сетям.
Помимо Ванина, в показе участвовали глава комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова, бизнесмен-строитель Андрей Яцун, начальник управления культуры мэрии Челябинска Элеонора Халикова и другие. Ванин оказался самым высокопоставленным участником VIP-дефиле, а воплощенный им образ — самым ярким.
На прошедшем в театре оперы и балета мероприятии публика увидела 20 оригинальных коллекций от дизайнеров из России и ближайших стран. В регионе работают более 70 авторских брендов, многие из них имеют свои представительства в других городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Следующим подобным фестивалем станет «Парижская неделя моды», которая пройдет во второй раз в Нагайбакском районе 31 мая, во время Парижского полумарафона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».