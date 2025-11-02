Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Прикамье снят режим беспилотной опасности

02 ноября 2025 в 13:20
Режим опасности БПЛА снят

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае отменен режим «Беспилотной опасности». Об этом сообщил Минтербез Прикамья. 

«Режим беспилотной опасности, который был введен ранее на территории Пермского края, отменен», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Отмена режима произошла сегодня, 2 ноября 2025 года, в 13:12.

Как ранее сообщало URA.RU, режим был установлен в регионе в 2 ноября в 11:15. Информацию об этом распространило региональное Министерство территориальной безопасности.

