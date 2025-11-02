В Прикамье снят режим беспилотной опасности

Режим опасности БПЛА снят Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае отменен режим «Беспилотной опасности». Об этом сообщил Минтербез Прикамья.

«Режим беспилотной опасности, который был введен ранее на территории Пермского края, отменен», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Отмена режима произошла сегодня, 2 ноября 2025 года, в 13:12.