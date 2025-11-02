В Прикамье снят режим беспилотной опасности
02 ноября 2025 в 13:20
Режим опасности БПЛА снят
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Пермском крае отменен режим «Беспилотной опасности». Об этом сообщил Минтербез Прикамья.
«Режим беспилотной опасности, который был введен ранее на территории Пермского края, отменен», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Отмена режима произошла сегодня, 2 ноября 2025 года, в 13:12.
Как ранее сообщало URA.RU, режим был установлен в регионе в 2 ноября в 11:15. Информацию об этом распространило региональное Министерство территориальной безопасности.
Подписаться
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал