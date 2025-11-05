Директор SHAMANа отказался комментировать его свадьбу с Мизулиной
SHAMAN и Мизулина поженились в Донецке
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) женился на главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Торжественное событие прошло в Донецке, сообщил музыкант в telegram-канале. На видео, опубликованном в соцсети, видно, что Дронов и Мизулина одеты в одежду цвета хаки. В руках у Екатерины был букет белых цветов.
Пока молодожены не комментируют свое бракосочетание. Их мобильные телефоны находятся вне зоны доступа. Директор SHAMANа Александр отказался комментировать это событие.
«Эту тему я не комментирую», — заявил представитель SHAMANа корреспонденту URA.RU.
Впервые о своих отношениях Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина объявили в феврале 2025 года. С тех пор они часто появлялись вместе на мероприятиях, публиковали совместные посты в соцсетях. А в сентябре музыкант удивил поклонников, подарив главе «Лиги Безопасного интернета» политическую партию «Мы».
Многие сомневались в искренности отношений между SHAMANом и Мизулиной. К примеру, еще в феврале продюсер Павел Рудченко предположил, что эти отношения больше похожи на романтическую историю, созданную для определенного пиара, чем на реальную связь.
После появления информации о бракосочетании, продюсер Рудченко в беседе с URA.RU рассказал, что этот союз может укрепить их профессиональную деятельность.
«Они долго транслируют свои отношения. Наверное, этот союз укрепит профессиональную деятельность обоих, потому что уже определенный резонанс в обществе был. Он показал, что они взаимодополняют друг друга и помогают развиваться в профессиональной сфере», — сказал Павел Рудченко нашему корреспонденту.
