Директор SHAMANа отказался комментировать его свадьбу с Мизулиной

SHAMAN и Мизулина поженились в Донецке

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) женился на главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Торжественное событие прошло в Донецке, сообщил музыкант в telegram-канале. На видео, опубликованном в соцсети, видно, что Дронов и Мизулина одеты в одежду цвета хаки. В руках у Екатерины был букет белых цветов.

Пока молодожены не комментируют свое бракосочетание. Их мобильные телефоны находятся вне зоны доступа. Директор SHAMANа Александр отказался комментировать это событие.

«Эту тему я не комментирую», — заявил представитель SHAMANа корреспонденту URA.RU.

Впервые о своих отношениях Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина объявили в феврале 2025 года. С тех пор они часто появлялись вместе на мероприятиях, публиковали совместные посты в соцсетях. А в сентябре музыкант удивил поклонников, подарив главе «Лиги Безопасного интернета» политическую партию «Мы».

Многие сомневались в искренности отношений между SHAMANом и Мизулиной. К примеру, еще в феврале продюсер Павел Рудченко предположил, что эти отношения больше похожи на романтическую историю, созданную для определенного пиара, чем на реальную связь.

После появления информации о бракосочетании, продюсер Рудченко в беседе с URA.RU рассказал, что этот союз может укрепить их профессиональную деятельность.