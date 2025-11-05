В РФ расширили список военных, получающих ежемесячные выплаты
05 ноября 2025 в 19:21
Ежемесячные выплаты контрактникам будут распространены на военнослужащих, защищающих государственную границу. Регулярные денежные выплаты, предусмотренные для военнослужащих, проходящих службу по контракту, теперь будут охватывать и тех, кто несет службу по отражению вторжений на государственной границе, а также в регионах, граничащих с зоной проведения специальной военной операции. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
