Екатеринбургских школьников научат общаться с неизлечимо больными детьми

В новом учебном 2025-2026 году в школах Екатеринбурга проведут внеклассные уроки, посвященные неизлечимо больным детям. Проект в 2024 году подготовил благотворительный фонд «Первый детский хоспис Свердловской области» и согласовал в 2025 году с департаментом образования мэрии, рассказала корреспонденту URA.RU президент организации Марина Сенаторова. Называться занятия будут «Добрые уроки».

«В 2024 году, наверное, уроков 50 мы провели [в Екатеринбурге и области]. Никому не отказали. Проект начал нарастать, потому что люди узнавали и хотели нас видеть. Поэтому мы решили написать в департамент образования мэрии Екатеринбурга и согласовать с ними. Они направили в августе 2025 года всем школам письма, что рекомендуют наш проект „Добрые уроки“ в учебных заведениях, чтобы мы рассказывали детям о детях с инвалидностью, с тяжелыми заболеваниями», — объяснила Сенаторова.

По ее словам, после таких встреч, у школьников меняется отношение к чуть иным детям. «Мы стараемся минимально пугающую информацию давать. Но даже она на детей оказывает воздействие. Что это такой же ребенок, что у них могут быть общие интересы, что они могут для него что-нибудь сделать», — добавила она.

На уроках идет рассказ о том, что это за дети. Рушатся мифы о неизлечимых болезнях, так как многие ребята могут жить долго, просто им необходима постоянная медицинская помощь. Школьники учатся оказывать поддержку — даже просто через внимание или творчество. Это снижает возможность травли к «не таким, как все», и учит неравнодушию. Например, в некоторых школах Екатеринбурга с 2023 года перед Новым годом проводится акция «Дети детям» (в этом году она стартует в конце ноября), когда ребята делают своими руками игрушки, которыми потом сотрудники свердловского областного хосписа украшают елки.

Сенаторова привела в пример эпизод со своим сыном, который часто ходил к ней на работу и привык к особенностям таких ребят. В возрасте почти шести лет он устроил догонялки по хоспису с девочкой на электрической коляске.

«Сколько счастья было у той девочки, что с ней общались на равных. И она даже обогнала моего Ваню. И Ваня даже разозлился на нее за это», — поделилась воспоминаниями Сенаторова.