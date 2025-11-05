Путин: РФ должна твердо реагировать на угрозы в сфере межнациональных отношений

Отвечать на вызовы в сфере межнациональных отношений необходимо последовательно, сказал Путин Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости последовательно и твердо реагировать на угрозы в сфере межнациональных отношений. Глава государства сделал это заявление 5 ноября 2025 года на заседании совета при президенте РФ по межнациональным отношениям в Кремле, сообщил корреспондент URA.RU.

«Угрозы сохраняются. И мы должны, безусловно, это учитывать: действовать твердо, последовательно и системно», — сказал Путин. Президент подчеркнул важность адекватного реагирования на риски и вызовы, отметив, что новая редакция стратегии национальной политики должна отражать эти принципы.

Участники заседания подвели итоги реализации стратегии государственной национальной политики России за период с 2012 по 2025 годы. На встрече также обсудили подготовку новой стратегии, которая будет действовать до 2036 года.

