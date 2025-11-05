Путин: РФ должна твердо реагировать на угрозы в сфере межнациональных отношений
Отвечать на вызовы в сфере межнациональных отношений необходимо последовательно, сказал Путин
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости последовательно и твердо реагировать на угрозы в сфере межнациональных отношений. Глава государства сделал это заявление 5 ноября 2025 года на заседании совета при президенте РФ по межнациональным отношениям в Кремле, сообщил корреспондент URA.RU.
«Угрозы сохраняются. И мы должны, безусловно, это учитывать: действовать твердо, последовательно и системно», — сказал Путин. Президент подчеркнул важность адекватного реагирования на риски и вызовы, отметив, что новая редакция стратегии национальной политики должна отражать эти принципы.
Участники заседания подвели итоги реализации стратегии государственной национальной политики России за период с 2012 по 2025 годы. На встрече также обсудили подготовку новой стратегии, которая будет действовать до 2036 года.
Президент Владимир Путин также отреагировал на угрозу американского коллеги Дональда Трампа проверить ядерное оружие. На совещании с постоянными членами Совбеза 5 ноября Путин поручил оценить целесообразность своих ядерных испытаний в ответ на учения США. Подробнее о том, что это значит, — в материале URA.RU.
