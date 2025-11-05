Путин потребовал прислушаться к россиянам в важном вопросе

Путин назвал мнение граждан важнейшим индикатором национальной политики Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что мнение россиян должно стать одним из главных критериев оценки эффективности политики в сфере межнациональных отношений. По его словам, важно понимать, как люди оценивают состояние межнационального согласия в своих регионах. Об этом Путин сообщил в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.

«Одним из важнейших индикаторов эффективности национальной политики должно быть мнение наших граждан. То есть, как люди сами оценивают состояние межнациональных отношений в своем регионе, городе, поселке. Вот что важно», — сказал президент РФ Владимир Путин. Заявление было сделано в ходе заседания совета по межнациональным отношениям, где обсуждались вопросы национальной политики и межнационального согласия в стране.