Путин потребовал прислушаться к россиянам в важном вопросе
Путин назвал мнение граждан важнейшим индикатором национальной политики
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин заявил, что мнение россиян должно стать одним из главных критериев оценки эффективности политики в сфере межнациональных отношений. По его словам, важно понимать, как люди оценивают состояние межнационального согласия в своих регионах. Об этом Путин сообщил в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.
«Одним из важнейших индикаторов эффективности национальной политики должно быть мнение наших граждан. То есть, как люди сами оценивают состояние межнациональных отношений в своем регионе, городе, поселке. Вот что важно», — сказал президент РФ Владимир Путин. Заявление было сделано в ходе заседания совета по межнациональным отношениям, где обсуждались вопросы национальной политики и межнационального согласия в стране.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Путин в своей политике исходит из интересов России и ее граждан. При этом глава государства проявляет уважение к различным позициям и открытость к диалогу.
