Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Путин потребовал прислушаться к россиянам в важном вопросе

Путин: мнение россиян — главный индикатор эффективности национальной политики
05 ноября 2025 в 22:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин назвал мнение граждан важнейшим индикатором национальной политики

Путин назвал мнение граждан важнейшим индикатором национальной политики

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что мнение россиян должно стать одним из главных критериев оценки эффективности политики в сфере межнациональных отношений. По его словам, важно понимать, как люди оценивают состояние межнационального согласия в своих регионах. Об этом Путин сообщил в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.

«Одним из важнейших индикаторов эффективности национальной политики должно быть мнение наших граждан. То есть, как люди сами оценивают состояние межнациональных отношений в своем регионе, городе, поселке. Вот что важно», — сказал президент РФ Владимир Путин. Заявление было сделано в ходе заседания совета по межнациональным отношениям, где обсуждались вопросы национальной политики и межнационального согласия в стране.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Путин в своей политике исходит из интересов России и ее граждан. При этом глава государства проявляет уважение к различным позициям и открытость к диалогу.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал