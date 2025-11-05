В Крыму открыли бюст герою СВО и воспитаннику «Артека» Назару Енину

В Крыму открыли бюст Назар Енину - воспитаннику «Артека», погибшему на СВО Фото: пресс-служба «Артека»

На Аллее героев-артековцев в Международном детском центре «Артек» торжественно открыли бюст Герою Российской Федерации Назару Енину, погибшему во время спецоперации на Украине. Об этом рассказали журналистам. Церемония состоялась в Год Защитника Отечества и в честь 80-летия Великой Победы. В ней приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, директор Артека Константин Федоренко и другие официальные лица.

«В Год Защитника Отечества и в честь 80-летия Великой Победы на Аллее героев-артековцев состоялось торжественное открытие бюста Назару Енину — артековцу 2018 года, чья судьба стала символом мужества и стойкости юных защитников Родины», — подчеркнули в пресс-службе «Артека». Назар Енин погиб 5 ноября 2024 года в районе поселка Новодонецкое в ДНР. На момент гибели молодому человеку было всего 23 года.

Офицер возглавлял группу, которая успешно выполнила задачу по овладению опорным пунктом противника. Во время контратаки Енин первым вступил в бой, чтобы дать возможность подчиненным занять круговую оборону. Даже получив ранение, он продолжал руководить личным составом и самостоятельно уничтожил пятерых вражеских солдат. Офицер спас жизни не менее 12 сослуживцев. За мужество и героизм Назару Енину присвоено звание Героя России посмертно.

Продолжение после рекламы

«Назар Енин является для меня настоящим героем, настоящим примером. Он был таким же мальчишкой, как я, который отдыхал в „Артеке“, учился. И отдал свою жизнь за Родину, и благодаря ему выжили очень большое количество людей. Благодаря ему мы сейчас отдыхаем в „Артеке“», — сказал артековец Владимир Моцный из Севастополя.

Аллея героев-артековцев — часть Мемориала Славы, посвященного воинам Приморской армии, погибшим при освобождении «Артека». Здесь установлены бюсты героев страны, среди которых Алия Молдагулова, Витя Коробков, Амет-Хан Султан, Гуля Королева и Володя Дубинин.