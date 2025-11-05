Путин заявил о создании за рубежом структур для ведения информационной войны
05 ноября 2025 в 22:46
Срочная новость
Фото: © URA.RU
За рубежом продолжают формироваться новые международные структуры, деятельность которых направлена на ведение информационной войны против Российской Федерации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.
