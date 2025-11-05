Путин мощно ответил на мечты Запада о расчленении России
Запад не устает думать о развале России, заявил Путин
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин заявил, что за рубежом все чаще обсуждают «деколонизацию России», что означает стремление к расчленению страны и нанесению ей стратегического поражения. Об этом президент РФ сообщил 5 ноября 2025 года на заседании Совета по межнациональным отношениям.
«Теперь все чаще и чаще ведут дело о некой „деколонизации России“, а по сути расчленении Российской Федерации и нанесении нам все того же пресловутого стратегического поражения», — заявил Путин. Российский лидер отметил, что подобные попытки предпринимались в отношении России на протяжении столетий, однако успеха не имели.
Президент подчеркнул, что несмотря на отсутствие результатов в течение не только десятилетий, но и веков, такие действия продолжаются до сих пор. Путин сделал это заявление в контексте обсуждения вопросов межнациональных отношений в России.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны ЕС и НАТО работают на подрыв позиций России и препятствуют возможной встрече между Путиным и лидером США Дональдом Трампом. При этом российская сторона считает ЕС основной деструктивной силой в международных делах.
