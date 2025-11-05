Замгубернатора Нижегородской области Гнеушев объявил об уходе в резервисты
Замгубернатора Нижегородской области пополнил ряды резервистов
Фото: Таисия Воронцова © URA.RU
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев решил стать резервистом и прибыл на один из областных полигонов. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Принял решение вступить в ряды нижегородских резервистов „БАРС-НН“. Сегодня уже прибыл на один из полигонов Нижегородской области, где приступил к военной подготовке. Сейчас крайне необходимо обеспечить защиту критически важных объектов на территории Нижегородской области», — написал Гнеушев в своем telegram-канале.
Он отметил, что многие нижегородцы поступили таким же образом. Политик также указал, что пребывание в составе резерва «БАРС-НН» не предполагает отправку в зону специальной военной операции и проходит только на территории области.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий привлекать граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил, к сборам для обеспечения безопасности энергетических и транспортных узлов на территории регионов. Необходимость такой меры обусловлена возросшей угрозой беспилотников в отношении объектов жизнеобеспечения страны.
