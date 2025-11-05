Замгубернатора Нижегородской области Гнеушев объявил об уходе в резервисты

Замгубернатора Нижегородской области пополнил ряды резервистов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев решил стать резервистом и прибыл на один из областных полигонов. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Принял решение вступить в ряды нижегородских резервистов „БАРС-НН“. Сегодня уже прибыл на один из полигонов Нижегородской области, где приступил к военной подготовке. Сейчас крайне необходимо обеспечить защиту критически важных объектов на территории Нижегородской области», — написал Гнеушев в своем telegram-канале.

Он отметил, что многие нижегородцы поступили таким же образом. Политик также указал, что пребывание в составе резерва «БАРС-НН» не предполагает отправку в зону специальной военной операции и проходит только на территории области.

