В МИД увидели охоту на ведьм в очередном скандале в ЕС
Захарова: Беседин стал жертвой развязанной Таллином охоты на ведьм
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова охарактеризовала арест журналиста Олега Беседина на территории Эстонии как «охоту на ведьм» и бездействия мирового сообщества. Соответствующее заявление было размещено на официальном интернет-ресурсе МИД России.
«Для Эстонии рутинным делом стали гонения за „инакомыслие“ в отношении русскоязычных соотечественников. Не является исключением и ситуация с задержанием Олега Беседина», — заявила Захарова.
По ее мнению, Беседин подвергся преследованиям за собственные взгляды и желание предоставить русскоговорящему населению данного государства объективную и беспристрастную информацию. Он стал очередной жертвой развязанной Таллином «охоты на ведьм».
Ранее полиция безопасности Эстонии задержала пророссийского блогера и журналиста-документалиста Олега Беседина по подозрению в антигосударственной деятельности. Задержание произошло в рамках расследования, которое ведется правоохранительными органами страны.
