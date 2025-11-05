Избранный мэр Нью-Йорка пообещал «остановить Трампа»

Демократ Зохран Мамдани пообещал дать отпор Дональду Трампу Фото: Official White House / Shealah Craighead

Представитель Демократической партии и избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что в должности мэра Нью-Йорка намерен искоренить коррупцию в США. Также он планирует дать решительный отпор президенту Дональду Трампу и его сторонникам.

«Если кто и может показать народу, преданному Дональдом Трампом, как победить его, так это город, который его породил. Если и есть способ повергнуть деспота в ужас, то для этого нужно уничтожить условия, позволившие ему аккумулировать власть. Таким образом мы остановим не только Трампа, мы остановим и следующих», — сказал Мамдани, выступая перед сторонниками. Его слова передает ТАСС.

Зохран Мамдани пообещал покончить с коррупцией в стране, которая давала возможность миллиардерам вроде Трампа уходить от уплаты налогов. Политик подчеркнул, что Нью-Йорк был и останется городом иммигрантов — городом, созданным иммигрантами, развивающимся благодаря иммигрантам и теперь управляемым иммигрантом. При этом, обращаясь к главе Белого дома, Мамдани заявил следующее: «Если вы хотите добраться до одного из нас, вам придется продираться сквозь всех нас».

