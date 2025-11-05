Избранный мэр Нью-Йорка пообещал «остановить Трампа»
Демократ Зохран Мамдани пообещал дать отпор Дональду Трампу
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Представитель Демократической партии и избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что в должности мэра Нью-Йорка намерен искоренить коррупцию в США. Также он планирует дать решительный отпор президенту Дональду Трампу и его сторонникам.
«Если кто и может показать народу, преданному Дональдом Трампом, как победить его, так это город, который его породил. Если и есть способ повергнуть деспота в ужас, то для этого нужно уничтожить условия, позволившие ему аккумулировать власть. Таким образом мы остановим не только Трампа, мы остановим и следующих», — сказал Мамдани, выступая перед сторонниками. Его слова передает ТАСС.
Зохран Мамдани пообещал покончить с коррупцией в стране, которая давала возможность миллиардерам вроде Трампа уходить от уплаты налогов. Политик подчеркнул, что Нью-Йорк был и останется городом иммигрантов — городом, созданным иммигрантами, развивающимся благодаря иммигрантам и теперь управляемым иммигрантом. При этом, обращаясь к главе Белого дома, Мамдани заявил следующее: «Если вы хотите добраться до одного из нас, вам придется продираться сквозь всех нас».
Ранее демократ сообщил, что церемония его вступления в должность мэра Нью-Йорка состоится 1 января. Он стал 111-м главой города, передает «Национальная служба новостей». В настоящее время мегаполисом руководит Эрик Адамс, который первоначально планировал баллотироваться на второй срок в качестве независимого кандидата, однако в сентябре принял решение о снятии своей кандидатуры с выборов.
