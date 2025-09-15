Украина внесла российских детей в базу «Миротворца»*

Четверо российских детей в возрасте шести, восьми и двенадцати лет были внесены в базу данных сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Основанием для этого стало посещение территории ДНР и ЛНР.
По информации ТАСС, дети были внесены в списки ресурса из-за посещения вместе с родителями территории ДНР и ЛНР. Создатели «Миротворца» регулярно добавляют в свои списки лиц, которые, по их мнению, причастны к «нарушению территориальной целостности Украины». Речь идет о гражданах, посещавших ДНР и ЛНР после 2014 года.
На сайте «Миротворец» зачастую публикуются не только имена и фамилии, но и другие персональные данные, включая номера документов, сведения о транспортных средствах и маршрутах перемещения. Ситуация с российскими детьми — не первый случай. Ранее в базе уже фигурировали дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет.
Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году и с тех пор неоднократно оказывался в центре скандалов. Основная цель ресурса, по заявлениям его создателей, — установление личностей и публикация данных лиц, которых они считают угрозой национальной безопасности Украины. Деятельность «Миротворца» подвергается критике не только в России, но и за рубежом.
*»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ
