Украина внесла российских детей в базу «Миротворца»*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети были внесены в списки ресурса из-за посещения территории ДНР и ЛНР
Дети были внесены в списки ресурса из-за посещения территории ДНР и ЛНР Фото:

Четверо российских детей в возрасте шести, восьми и двенадцати лет были внесены в базу данных сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Основанием для этого стало посещение территории ДНР и ЛНР.

По информации ТАСС, дети были внесены в списки ресурса из-за посещения вместе с родителями территории ДНР и ЛНР. Создатели «Миротворца» регулярно добавляют в свои списки лиц, которые, по их мнению, причастны к «нарушению территориальной целостности Украины». Речь идет о гражданах, посещавших ДНР и ЛНР после 2014 года.

На сайте «Миротворец» зачастую публикуются не только имена и фамилии, но и другие персональные данные, включая номера документов, сведения о транспортных средствах и маршрутах перемещения. Ситуация с российскими детьми — не первый случай. Ранее в базе уже фигурировали дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году и с тех пор неоднократно оказывался в центре скандалов. Основная цель ресурса, по заявлениям его создателей, — установление личностей и публикация данных лиц, которых они считают угрозой национальной безопасности Украины. Деятельность «Миротворца» подвергается критике не только в России, но и за рубежом.

*»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Четверо российских детей в возрасте шести, восьми и двенадцати лет были внесены в базу данных сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Основанием для этого стало посещение территории ДНР и ЛНР. По информации ТАСС, дети были внесены в списки ресурса из-за посещения вместе с родителями территории ДНР и ЛНР. Создатели «Миротворца» регулярно добавляют в свои списки лиц, которые, по их мнению, причастны к «нарушению территориальной целостности Украины». Речь идет о гражданах, посещавших ДНР и ЛНР после 2014 года. На сайте «Миротворец» зачастую публикуются не только имена и фамилии, но и другие персональные данные, включая номера документов, сведения о транспортных средствах и маршрутах перемещения. Ситуация с российскими детьми — не первый случай. Ранее в базе уже фигурировали дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет. Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году и с тех пор неоднократно оказывался в центре скандалов. Основная цель ресурса, по заявлениям его создателей, — установление личностей и публикация данных лиц, которых они считают угрозой национальной безопасности Украины. Деятельность «Миротворца» подвергается критике не только в России, но и за рубежом. *»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...