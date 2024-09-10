К расследованию возгорания вертолета в Ноябрьске подключилась прокуратура

Прокуратура ЯНАО проводит проверку по факту возгорания вертолета Ми-8 (архивное фото)
новость из сюжетаДиверсия в аэропорту Ноябрьска
Прокуратура ЯНАО начала проверочные мероприятия по факту возгорания вертолета Ми-8 в ночь на 11 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратура автономного округа организовала проверку, по ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе окружной прокуратуры.
В ночь на 11 сентября в Ноябрьске сгорел вертолет. По данным журналистов, Ми-8 подожгли школьники. Подростки получили ожоги. Расследованием инцидента занимаются следователи.
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