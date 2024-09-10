10 сентября 2024

К расследованию возгорания вертолета в Ноябрьске подключилась прокуратура

Прокуратура ЯНАО проверяет инцидент с поджогом вертолета в Ноябрьске
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура ЯНАО проводит проверку по факту возгорания вертолета Ми-8 (архивное фото)
Прокуратура ЯНАО проводит проверку по факту возгорания вертолета Ми-8 (архивное фото) Фото:
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Диверсия в аэропорту Ноябрьска

Прокуратура ЯНАО начала проверочные мероприятия по факту возгорания вертолета Ми-8 в ночь на 11 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура автономного округа организовала проверку, по ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе окружной прокуратуры.

В ночь на 11 сентября в Ноябрьске сгорел вертолет. По данным журналистов, Ми-8 подожгли школьники. Подростки получили ожоги. Расследованием инцидента занимаются следователи.  

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Прокуратура ЯНАО начала проверочные мероприятия по факту возгорания вертолета Ми-8 в ночь на 11 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратура автономного округа организовала проверку, по ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе окружной прокуратуры. В ночь на 11 сентября в Ноябрьске сгорел вертолет. По данным журналистов, Ми-8 подожгли школьники. Подростки получили ожоги. Расследованием инцидента занимаются следователи.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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