Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Читатели URA.RU массово включились в сбор, чтобы спасти ребенка из Карпинска

После новости URA.RU мальчику с ДЦП из Карпинска собрали 156 тысяч на лечение
10 ноября 2025 в 13:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Рома с рождения ведет борьбу с ДЦП

Рома с рождения ведет борьбу с ДЦП

Фото: Алена Доль

Мечта 11-летнего Романа Доль из Карпинска (Свердловская область) — самостоятельно встать на ноги — стала ближе благодаря помощи. Мальчик, борющийся с ДЦП, прошел операцию, и теперь ему жизненно необходима дорогостоящая реабилитация. Узнав о его истории, читатели URA.RU не остались в стороне и за короткое время смогли собрать 156 тысяч рублей (отчет имеется в распоряжении агентства). Эта сумма — свидетельство человеческой доброты, но для окончательного триумфа над недугом и полного восстановления потребуется ещё больше средств.

Публикация на сайте агентства появилась 6 ноября. Мама мальчика Алёна Доль тогда рассказала, что Роман перенес селективную дорсальную ризотомию — сложную операцию на спинном мозге в Институте им. Вельтищева в Москве. Теперь для развития ребенка крайне важным является систематическое прохождение терапевтических процедур в спеццентре в Челябинске. Семья прилагает все усилия для его поддержки, но их собственных средств не хватает для покрытия необходимых расходов. Для продолжения лечения и реабилитации им нужно собрать еще 194 тысячи рублей. 

«Наша семья безмерно благодарна каждому неравнодушному человеку, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи. Благодаря каждому рублю, перечисленному на лечение Ромы, у него появилась реальная возможность обрести самостоятельность — научиться ходить. Сейчас для завершения курса реабилитации нам осталось собрать 194 тысячи рублей», — отметила мама мальчика. 

Продолжение после рекламы

Доль вновь обратилась к неравнодушным с просьбой не проходить мимо, объяснив, что их семья (воспитывается трое сыновей) не может накопить такую значительную сумму за короткое время. «Каждый день промедления критичен: ждать нельзя, так как после операции мышцы могут полностью ослабнуть и атрофироваться, лишив Рому шанса на полноценную жизнь. Ваша помощь — это надежда на будущее нашего ребенка», — сказала женщина. 

Как помочь Роме

Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +7 950-194-72-06, «Сбербанк». Получатель — Доль Алена Леонидовна. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал