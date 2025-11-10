Читатели URA.RU массово включились в сбор, чтобы спасти ребенка из Карпинска

Рома с рождения ведет борьбу с ДЦП Фото: Алена Доль

Мечта 11-летнего Романа Доль из Карпинска (Свердловская область) — самостоятельно встать на ноги — стала ближе благодаря помощи. Мальчик, борющийся с ДЦП, прошел операцию, и теперь ему жизненно необходима дорогостоящая реабилитация. Узнав о его истории, читатели URA.RU не остались в стороне и за короткое время смогли собрать 156 тысяч рублей (отчет имеется в распоряжении агентства). Эта сумма — свидетельство человеческой доброты, но для окончательного триумфа над недугом и полного восстановления потребуется ещё больше средств.

Публикация на сайте агентства появилась 6 ноября. Мама мальчика Алёна Доль тогда рассказала, что Роман перенес селективную дорсальную ризотомию — сложную операцию на спинном мозге в Институте им. Вельтищева в Москве. Теперь для развития ребенка крайне важным является систематическое прохождение терапевтических процедур в спеццентре в Челябинске. Семья прилагает все усилия для его поддержки, но их собственных средств не хватает для покрытия необходимых расходов. Для продолжения лечения и реабилитации им нужно собрать еще 194 тысячи рублей.

«Наша семья безмерно благодарна каждому неравнодушному человеку, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи. Благодаря каждому рублю, перечисленному на лечение Ромы, у него появилась реальная возможность обрести самостоятельность — научиться ходить. Сейчас для завершения курса реабилитации нам осталось собрать 194 тысячи рублей», — отметила мама мальчика.

Доль вновь обратилась к неравнодушным с просьбой не проходить мимо, объяснив, что их семья (воспитывается трое сыновей) не может накопить такую значительную сумму за короткое время. «Каждый день промедления критичен: ждать нельзя, так как после операции мышцы могут полностью ослабнуть и атрофироваться, лишив Рому шанса на полноценную жизнь. Ваша помощь — это надежда на будущее нашего ребенка», — сказала женщина.

Как помочь Роме