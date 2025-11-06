В аэропорту Волгограда фиксируются задержки рейсов

Аэропорт Волгограда возобновил штатную работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ночь с 5 на 6 ноября задержки рейсов из Волгограда затронули несколько международных и внутренних направлений. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

Пассажиры, планировавшие вылететь в Дубай и Анталью, не смогли отправиться по расписанию из-за введенных ограничений. Рейсы в Москву также не смогли вылететь по графику. Утром 6 ноября ожидается задержка рейса в Санкт-Петербург.

Ограничения затронули и прилетающие борты. В ночь с 5 на 6 ноября задержки испытали рейсы из Антальи и Астрахани. Днем 6 ноября ожидаются задержки по прилету из Москвы и Петербурга.

