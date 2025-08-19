Суд в ХМАО отказал семье в иске к туроператору после срыва вылета из Египта

Суд Югры отказал семье из Югорска (ХМАО) в иске к туроператору «Винд Трэвел». Югорчане купили тур в Египет, но опоздали на самолет и добрались за свои деньги. Из-за этого их не пустили на чартерный рейс обратно. Жителям ХМАО пришлось покупать новые авиабилеты туда и обратно, потратив дополнительные средства, сообщили суды Югры в официальной группе соцсети «ВКонтакте».
«В день вылета семья опоздала на чартерный рейс и купила билеты на регулярный рейс до Каира. Спустя десять дней отдыха их не посадили на чартерный рейс обратно. Тогда они подали в суд на туроператора, требуя компенсировать убытки, но суд решил, что туроператор не виноват», — указано в публикации суда.
Югорская семья из четверых человек купила тур в Египет за 247 тысяч рублей. В него входили перелеты по маршруту Екатеринбург — Хургада — Екатеринбург, отель и трансфер. Однако в день вылета они опоздали на рейс и купили новые билеты до Каира. Через десять дней отдыха им отказали в посадке на обратный чартер без объяснения причин. В итоге семье пришлось снова покупать авиабилеты. Незапланированные расходы составили 87 тысяч рублей.
Туристы обратились в суд с требованием компенсировать понесенные убытки, неустойку, штраф и моральный вред. Суд установил, что туроператор свои обязательства не нарушил: югорчане сами виноваты в возникшей ситуации. «Туристы нарушили правила выезда, установленные страной пребывания. Согласно этим правилам, пассажиры, прибывшие в страну регулярным рейсом, обязаны вылетать из страны также регулярным рейсом», — сообщили суды Югры. Апелляционная инстанция согласилась с этим решением и оставила его в силе.
Ранее URA.RU писало, что директор турагентства кинула на деньги жителей ХМАО, мечтавших об отдыхе на зарубежных курортах. Она обманула югорчан почти на два миллиона рублей.
