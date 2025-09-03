Прокурор Третьяков, который воевал с пермским мэром, покидает должность

Михаил Третьяков, занимавший пост прокурора Краснокамска (Пермский край) с 2015 года, завершит исполнение своих обязанностей на следующей неделе — 8 сентября. Причина ухода — окончание срока действия служебного контракта.
«После периода отдыха планирую продолжить профессиональную деятельность в качестве преподавателя в одном из высших учебных заведений», — рассказал Третьяков газете «Наш город — Краснокамск».
По данным источников URA.RU, вакантное место займет прокурор Бардымского района Ринат Бакунов. Агентство направило запрос в прокуратуру Пермского края с просьбой подтвердить кадровые перестановки.
Михаил Третьяков начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2000 году, стартовав с должности помощника прокурора Карагайского района. Впоследствии он занимал различные позиции, включая следователя прокуратуры, заместителя прокурора Карагайского района, а также прокурора Частинского района. В Краснокамск он был назначен после работы на посту прокурора Верещагинского района.
URA.RU сообщало о том, что в период своей работы в Краснокамске Третьяков проявил себя активным участником конфликтов с городской администрацией, возглавляемой Игорем Быкаризом. По его инициативе были возбуждены судебные дела, завершившиеся увольнением ряда муниципальных служащих по причине утраты доверия. Вместе с тем, попытка добиться через суд освобождения от должности самого главы округа успехом не увенчалась. В интервью Михаил Третьяков подчеркнул, что не имеет личных разногласий с Игорем Быкаризом.
