12 февраля 2025

Reuters: Минобороны Британии вмешалось в переговоры Путина и Трампа

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В Великобритании считают, что Украина должна сама определять сроки и условия переговоров
В Великобритании считают, что Украина должна сама определять сроки и условия переговоров Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Украина должна самостоятельно определять условия и время начала переговоров о прекращении конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью, передает Reuters.

«Это украинцы воюют. Им решать, когда начинать переговоры и на каких условиях», — сказал в интервью Хили. Он также выразил поддержку Украине со стороны Великобритании.

Переговоры президентов России и США прошли 12 февраля. В ходе протяженной беседы лидеры обсудили конфликт на Украине и возможность его урегулирования. Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Украина и Запад восприняли с ужасом. По мнению сенатора Алексея Пушкова, Евросоюз, вероятнее всего, попытается сорвать наметившийся диалог, сообщает 360.ru.

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Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Украина должна самостоятельно определять условия и время начала переговоров о прекращении конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью, передает Reuters. «Это украинцы воюют. Им решать, когда начинать переговоры и на каких условиях», — сказал в интервью Хили. Он также выразил поддержку Украине со стороны Великобритании. Переговоры президентов России и США прошли 12 февраля. В ходе протяженной беседы лидеры обсудили конфликт на Украине и возможность его урегулирования. Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Украина и Запад восприняли с ужасом. По мнению сенатора Алексея Пушкова, Евросоюз, вероятнее всего, попытается сорвать наметившийся диалог, сообщает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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