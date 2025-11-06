Российские туристы ждут, пока починят самолет, чтобы улететь во Вьетнам

Рейс самолета Boeing 767-300 перенесли из-за поломки судна Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Свыше трехсот россиян застряли в аэропорту Внуково из-за поломки самолета Boeing 767-300, компании Azur Air, который должен был вылететь во Вьетнам. Рейс задержали на восемь часов, а на многочисленные вопросы туристов сотрудники авиакомпании ограничились замечанием о том, что любая техника может выйти из строя, сообщает telegram-канал Shot.

Авиалайнер, который должен был вылететь по маршруту Внуково — Нячанг, планировался к отправлению в 04:00 по московскому времени. Тем не менее время вылета неоднократно переносилось, а приблизительно к 06:30 пассажирам сообщили о технической неисправности Boeing 767-300, которую не удается устранить. Со слов пассажиров, ранее им говорили, что необходимая запасная часть уже заказана. В ответ на многочисленные вопросы туристов сотрудники авиакомпании ограничились словами о том, что любая техника может выйти из строя. После этого их попросили освободить зону вылета.

Сейчас отправление рейса запланировано на 12:30. Значительная часть пассажиров вынуждена ожидать дополнительной информации, располагаясь для отдыха непосредственно на полу в терминале аэропорта Внуково. Среди ожидающих находятся беременные женщины и малолетние дети. По предварительным данным, ожидается прибытие резервного борта, который должен прилететь из Антальи. Некоторая часть пассажиров решила отказаться от перелета.