24 октября 2024

Тюменцы раскупают билеты на самый популярный новогодний спектакль

Тюменцы скупают билеты на новогоднюю постановку «Щелкунчик»
© Служба новостей «URA.RU»
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Балет Щелкунчик. Курган, щелкунчик, балет
Традиционно, билеты на «Щелкунчик» в Тюмени заканчиваются к середине ноября Фото:

Тюменцы начали раскупать билеты на новогодний спектакль «Щелкунчик». Больше всего забронировано мест, расположенных в центральной части зала. Информация об этом указана на сервисе бронирования.

«Театральный спектакль „Щелкунчик“. Премьера — 7 января», — указано в афише. Продажа билетов началась с 21 октября. На момент публикации среди раскупленных билетов — самые дорогие, расположенные на центральных местах в партере.

Спектакль «Щелкунчик» является одной из популярных новогодних постановок. Традиционно к середине ноября в Тюмени уже не остается свободных билетов на это представление.

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Тюменцы начали раскупать билеты на новогодний спектакль «Щелкунчик». Больше всего забронировано мест, расположенных в центральной части зала. Информация об этом указана на сервисе бронирования. «Театральный спектакль „Щелкунчик“. Премьера — 7 января», — указано в афише. Продажа билетов началась с 21 октября. На момент публикации среди раскупленных билетов — самые дорогие, расположенные на центральных местах в партере. Спектакль «Щелкунчик» является одной из популярных новогодних постановок. Традиционно к середине ноября в Тюмени уже не остается свободных билетов на это представление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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