Тюменцы раскупают билеты на самый популярный новогодний спектакль

Традиционно, билеты на «Щелкунчик» в Тюмени заканчиваются к середине ноября
Тюменцы начали раскупать билеты на новогодний спектакль «Щелкунчик». Больше всего забронировано мест, расположенных в центральной части зала. Информация об этом указана на сервисе бронирования.
«Театральный спектакль „Щелкунчик“. Премьера — 7 января», — указано в афише. Продажа билетов началась с 21 октября. На момент публикации среди раскупленных билетов — самые дорогие, расположенные на центральных местах в партере.
Спектакль «Щелкунчик» является одной из популярных новогодних постановок. Традиционно к середине ноября в Тюмени уже не остается свободных билетов на это представление.
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