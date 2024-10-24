Тюменцы раскупают билеты на самый популярный новогодний спектакль

Тюменцы скупают билеты на новогоднюю постановку «Щелкунчик»

25 октября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Традиционно, билеты на «Щелкунчик» в Тюмени заканчиваются к середине ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменцы начали раскупать билеты на новогодний спектакль «Щелкунчик». Больше всего забронировано мест, расположенных в центральной части зала. Информация об этом указана на сервисе бронирования. «Театральный спектакль „Щелкунчик“. Премьера — 7 января», — указано в афише. Продажа билетов началась с 21 октября. На момент публикации среди раскупленных билетов — самые дорогие, расположенные на центральных местах в партере. Спектакль «Щелкунчик» является одной из популярных новогодних постановок. Традиционно к середине ноября в Тюмени уже не остается свободных билетов на это представление. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменцы начали раскупать билеты на новогодний спектакль «Щелкунчик». Больше всего забронировано мест, расположенных в центральной части зала. Информация об этом указана на сервисе бронирования. «Театральный спектакль „Щелкунчик“. Премьера — 7 января», — указано в афише. Продажа билетов началась с 21 октября. На момент публикации среди раскупленных билетов — самые дорогие, расположенные на центральных местах в партере. Спектакль «Щелкунчик» является одной из популярных новогодних постановок. Традиционно к середине ноября в Тюмени уже не остается свободных билетов на это представление.