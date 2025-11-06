Логотип РИА URA.RU
НАТО готовит крупную диверсию против жителей Украины и ЕС

06 ноября 2025 в 13:41
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Страны военного блока НАТО настаивают на провокации с массовыми жертвами по аналогии с крушением Boeing MH17 в 2014 году. Об этом сообщает Служба внешней разведки России. Альянс оказывает давление на украинские власти с целью организации масштабной провокации против украинцев и жителей ЕС. Согласно полученным разведданным, Киеву предлагается осуществить диверсию.

