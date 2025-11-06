В Волгореченске введен режим ЧС после атаки беспилотников
Пострадавших в результате атаки нет
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Волгореченске Костромской области введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Сергей Ситников.
«На территории Волгореченска вводится ЧС локального характера», — написал Ситников в своем telegram-канале. Глава региона организовал экстренное совещание с участием руководства муниципального образования, Костромской ГРЭС и представителей силовых структур. На заседании комиссии были заслушаны доклады о текущей ситуации в городе и принятых мерах безопасности.
Все ведомства перешли на усиленный режим работы. Как сообщили на заседании комиссии, пострадавших в результате атаки нет. Электроснабжение города не нарушено. Однако в Волгореченске повреждена система теплоснабжения. В настоящее время на месте повреждений ведутся ремонтно-восстановительные работы. Ситников дал поручение обеспечить всех специалистов, задействованных в ликвидации последствий атаки, горячим питанием.
Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций признала верным решение оперативного штаба о временном закрытии детских садов и школ в Волгореченске. Департаменту здравоохранения Костромской области губернатор поставил задачу усилить контроль за состоянием здоровья граждан. При необходимости для населения организуют консультации терапевтов, психологов, кардиологов и других специалистов. Руководители оперативных служб доложили губернатору, что не исключены повторные атаки беспилотников на территорию Волгореченска.
В Костромской области системы ПВО, 6 ноября, успешно нейтрализовали атаку украинских беспилотников, направленных на Волгореченск. На месте происшествий работают оперативные службы.
