«Отсутствие благодарности по отношению к польскому народу, нераскрытые дела об эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис, захлестнувший Польшу, — это вопросы, которые остаются важными», — сказал Навроцкий. Его слова приводит издание Polityka .

Ранее польское издание «Gazeta Wyborcza» опубликовала информацию, что в Польше за этот год зарегистрировано 115 нападений на украинцев. Согласно сведениям правоохранительных органов, в 2022 году было зафиксировано 113 инцидентов нападений на граждан Украины, в 2023 году их число составило 103, тогда как в 2024 году показатель достиг 188 случаев. Как отмечается в материале, это свидетельствует о росте более чем на 66 процентов в течение двухлетнего периода, передает RT.