Украинский охранник Анджелины Джоли, которого забрал ТЦК, не выходит на связь

Анджелина Джоли пересекала украинскую границу пешком Фото: FABIO FRUSTACI / EPA / TASS

Украинский телохранитель голливудской актрисы Анджелины Джоли перестал выходить на связь после того, как его задержали сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Охранник был задержан во время сопровождения американской актрисы на территории Украины.

«Украинский охранник Анджелины Джоли не выходит на связь после того, как его забрали в местный ТЦК», — пишет telegram-канал SHOT. С момента приезда голливудской звезды мужчина не давал о себе знать родственникам. Брат охранника сообщил, что у мужчины имеется действующая медицинская справка о проблемах со спиной. Он может проходить военную службу исключительно в тыловых подразделениях. Справка сохраняет свою юридическую силу до конца 2025 года.

Родственники идентифицировали задержанного как Дмитрия, проживающего в городе Кропивницкий. По их словам, мужчина профессионально занимается боевым самбо и работает тренером по этому виду единоборств.

Продолжение после рекламы