Украинский охранник Анджелины Джоли, которого забрал ТЦК, не выходит на связь
Анджелина Джоли пересекала украинскую границу пешком
Фото: FABIO FRUSTACI / EPA / TASS
Украинский телохранитель голливудской актрисы Анджелины Джоли перестал выходить на связь после того, как его задержали сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Охранник был задержан во время сопровождения американской актрисы на территории Украины.
«Украинский охранник Анджелины Джоли не выходит на связь после того, как его забрали в местный ТЦК», — пишет telegram-канал SHOT. С момента приезда голливудской звезды мужчина не давал о себе знать родственникам. Брат охранника сообщил, что у мужчины имеется действующая медицинская справка о проблемах со спиной. Он может проходить военную службу исключительно в тыловых подразделениях. Справка сохраняет свою юридическую силу до конца 2025 года.
Родственники идентифицировали задержанного как Дмитрия, проживающего в городе Кропивницкий. По их словам, мужчина профессионально занимается боевым самбо и работает тренером по этому виду единоборств.
Анджелина Джоли пересекала украинскую границу пешком. Голливудская звезда не уведомила местные власти о своем намерении посетить страну. Проблемы с документами одного из охранников актрисы выявились непосредственно на пограничном переходе. Джоли направилась в Херсон. Официально заявленной целью поездки актрисы стала гуманитарная миссия.
