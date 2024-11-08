08 ноября 2024

На правом берегу Камы в Перми ограничили движение

В Кировском районе Перми до 1 февраля перекрыли часть улицы Маршала Рыбалко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничение продлится до 1 февраля 2025 года
Ограничение продлится до 1 февраля 2025 года Фото:

В Перми на участке автодороги по улице Маршала Рыбалко от дома № 85 до дома № 117 временно ограничили движение всех видов транспортных средств. Ограничение действует с 8 ноября 2024 года до 1 февраля 2025 года, предупреждает Министерство транспорта Пермского края на своем сайте.

«Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Идут строительно-монтажные работы», — сообщает минтранс, ссылаясь на ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Ранее URA.RU рассказывало о том, что до 11 ноября в Перми временно перекрыто  движение по улице Пушкина. Полностью ограничен проезд на участке трассы от улицы Борчанинова до улицы Крылова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на участке автодороги по улице Маршала Рыбалко от дома № 85 до дома № 117 временно ограничили движение всех видов транспортных средств. Ограничение действует с 8 ноября 2024 года до 1 февраля 2025 года, предупреждает Министерство транспорта Пермского края на своем сайте. «Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Идут строительно-монтажные работы», — сообщает минтранс, ссылаясь на ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». Ранее URA.RU рассказывало о том, что до 11 ноября в Перми временно перекрыто  движение по улице Пушкина. Полностью ограничен проезд на участке трассы от улицы Борчанинова до улицы Крылова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...