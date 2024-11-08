На правом берегу Камы в Перми ограничили движение

В Перми на участке автодороги по улице Маршала Рыбалко от дома № 85 до дома № 117 временно ограничили движение всех видов транспортных средств. Ограничение действует с 8 ноября 2024 года до 1 февраля 2025 года, предупреждает Министерство транспорта Пермского края на своем сайте.
«Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Идут строительно-монтажные работы», — сообщает минтранс, ссылаясь на ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».
Ранее URA.RU рассказывало о том, что до 11 ноября в Перми временно перекрыто движение по улице Пушкина. Полностью ограничен проезд на участке трассы от улицы Борчанинова до улицы Крылова.
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