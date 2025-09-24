Новый пермский сенатор Григорьев раскрыл, какая работа ему предстоит в Совете Федерации

Стало известно, какими задачами экс-депутат законодательного собрания Пермского края Вячеслав Григорьев, назначенный губернатором в Совет Федерации от края, займется в новой должности. Информацию URA.RU сообщил источник в региональных элитах.
«Буду работать в комитете по Регламенту и организации парламентской деятельности. Председателем данного комитета Совета Федерации является Вячеслав Тимченко», — подтвердил и сам Григорьев в беседе с URA.RU.
Указ о назначении Григорьева сенатором от Прикамья подписал после переизбрания губернатор Дмитрий Махонин. Григорьев поблагодарил главу региона за оказанное доверие и пообещал работать в интересах Прикамья. Григорьев является первым заместителем руководителя реготделения партии «Единая Россия» в Пермском крае.
Ранее URA.RU также сообщало о том, что Григорьев получил удостоверение и значок сенатора. Их ему вручила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания, состоявшегося 24 сентября.
Валентина Матвиенко, представляя новых членов Совета Федерации, подчеркнула, что в Совет Федерации вошли высококвалифицированные специалисты, обладающие значительным управленческим опытом. Она обратилась к сенаторам, уже имеющим стаж работы, с просьбой оказать всестороннюю поддержку коллегам, только приступающим к своим обязанностям. Одновременно были официально прекращены полномочия прежнего представителя региона Андрея Климова. Ему выразили благодарность за проделанную работу.
