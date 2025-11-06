Путин начал визит в Самару с посещения ФОКа «Орбита» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Президент России Владимир Путин дал совет подросткам, которые только собираются заниматься спортом. Российский лидер отметил, что для получения результата необходимо упорно работать над собой и получать от этого процесса удовольствие.

«Трудолюбие и целеустремленность. Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь. И тогда будет результат», — сказал Путин во время общения с юными спортсменами.

Путин начал свою рабочую программу в Самаре, посетив физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита». В ходе визита президента сопровождали заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, помощник главы государства Алексей Дюмин, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, а также губернатор региона Вячеслав Федорищев.

