Путин дал совет подросткам, которые хотят заниматься спортом. Видео

Путин посоветовал начинающим спортсменам трудиться и получать удовольствие
06 ноября 2025 в 19:03
Путин начал визит в Самару с посещения ФОКа «Орбита»

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Президент России Владимир Путин дал совет подросткам, которые только собираются заниматься спортом. Российский лидер отметил, что для получения результата необходимо упорно работать над собой и получать от этого процесса удовольствие.

«Трудолюбие и целеустремленность. Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь. И тогда будет результат», — сказал Путин во время общения с юными спортсменами.

Путин начал свою рабочую программу в Самаре, посетив физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита». В ходе визита президента сопровождали заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, помощник главы государства Алексей Дюмин, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, а также губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Спортивный комплекс «Орбита» представляет собой одно из наиболее масштабных и технологически оснащенных спортивных сооружений на территории Самарской области. Ежесуточная посещаемость объекта превышает 2,5 тысячи человек. На базе комплекса проходят регулярные тренировочные занятия воспитанников детско-юношеских спортивных школ.

