Команда дела: как ветераны СВО формируют новый тип госуправления

Ветераны спецоперации, приходя на госслужбу, формируют новый тип управления. Они сразу переходят от слов к делу, выдвигают свежие идеи и берутся за решение закоренелых проблем, на которые закрывали глаза их предшественники. Особое отношение к работе объяснимо: ветераны сами вышли из народа, не понаслышке знают реальные запросы. Эти люди уже доказали свою преданность Родине на фронте и готовы служить стране на гражданке.

Президент Владимир Путин неоднократно указывал на то, что ветераны должны стать новой элитой страны. Дисциплина и закаленные в боях личные качества делают их эффективными руководителями.

«Считаю очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, участников, ветеранов специальной военной операции. Они делом доказали, что они люди сильные, надежные, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них — интересы Отечества», — отмечал глава государства.

Сами люди тоже уважают и поддерживают ветеранов СВО, и доказательство тому — результаты последних выборов. В 2025 году 1663 участника СВО были выдвинуты в качестве кандидатов, 1035 из них — то есть почти 62% — получили мандаты.

Одним из ярких примеров запущенного президентом обновления власти стало назначение кавалера ордена Мужества, участника программы «Время героев» Сергея Крившенко на должность заместителя министра образования и науки Краснодарского края. «Сергей Крившенко — не просто управленец, пришедший с новой должности. Он педагог по призванию и воин по духу. Выпускник педвуза, он отлично знает школу изнутри, понимает заботы учителей и чаяния родителей. А пройдя через горнило СВО, он понял, как важно воспитывать в детях честность, смелость и сплоченность. Я искренне верю, что у нашей кубанской школы вместе с такими наставниками впереди прекрасное будущее», — поделился мнением политолог, член совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Геннадий Гасанов.

Многие ветераны СВО успели проявить себя на госслужбе. Уже больше года пост министра молодежной политики и спорта Республики Алтай занимает Александр Суразов. Он начал выполнять боевые задачи с 24 февраля 2022 года, за время службы получил три ранения. Это не мешает ему и дальше служить, но теперь во благо Алтая.

«За короткое время Александру Суразову удалось значительно преобразовать регион, превратив его в активный спортивный центр. Уже действуют два современных физкультурно-оздоровительных комплекса, завершаются работы по реконструкции крупного стадиона „Сартакпай“, а также запланировано строительство еще десятка спортивных объектов различного уровня, — сказала политолог, советника первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Любовь Лагойко. —

Эти достижения говорят сами за себя: сильный и компетентный управленец, готовый и дальше развивать спортивную инфраструктуру и поддерживать молодые таланты в Республике Алтай. Его успехи очевидны и заслуженно вызывают уважение жителей и гостей региона”.

Еще один пример — Александр Шляпников. С декабря 2024 года он занимает должность заместителя губернатора Калужской области. Шляпников тоже с первых дней участвовал в спецоперации. Помимо укрепления обороноспособности страны, он внес значительный вклад в социальную сферу, оптимизировав поддержку ветеранов СВО и их семей. Помимо этого он активно работает по патриотическому воспитанию молодежи, привлекает бизнес к решению общих проблем.

