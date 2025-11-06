Минфин предложил налоговые льготы для нескольких категорий россиян
Слова Силуанова прозвучали на заседании правительства
Министерство финансов России предложило введение налоговых льгот для нескольких категорий граждан. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.
«Поправками предлагаются льготы для граждан», — сказал Силуанов на заседании правительства. Одной из ключевых инициатив Минфина стало предложение освободить от налога на доходы физических лиц участников программы «Земский тренер». Речь идет о единовременных компенсационных выплатах, которые получают специалисты, переезжающие работать в сельскую местность.
Минфин также предложил унифицировать подход к налогообложению доходов по банковским депозитам для индивидуальных предпринимателей. Согласно инициативе, доходы от банковских вкладов ИП, применяющих специальные налоговые режимы, не будут облагаться НДФЛ. Льгота распространится на предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН) и единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН).
Поправки, представленные министром финансов, предусматривают введение льготы по транспортному налогу для граждан, удостоенных звания Героя России. Одной из наиболее социально значимых инициатив стало предложение освободить граждан от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц по объектам, расположенным на территориях, где введены режимы чрезвычайного положения или контртеррористической операции. Льгота будет применяться к недвижимости, находящейся в зонах, где предусматривается временное отселение жителей.
