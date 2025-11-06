В ЦБ рассказали, что будет дальше с инфляцией

Экономическая ситуация в стране развивается в соответствии с прогнозами Банка России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Годовая инфляция в 2026 году ожидается на уровне 4–5%. Прогноз опубликовал Центральный банк России.

«По нашему прогнозу, устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. Годовая инфляция ожидается на уровне 4–5% в 2026 году», — говорится в официальном telegram-канале регулятора. В 2027 году и в последующие периоды годовая инфляция, согласно прогнозу ЦБ, будет находиться непосредственно на целевом уровне в 4%.

Согласно опубликованному материалу, участники обсуждения ключевой ставки отметили, что экономическая ситуация в целом развивается в соответствии с прогнозами Банка России. Жесткие денежно-кредитные условия продолжают оказывать сдерживающее воздействие на инфляционное давление в экономике. Несмотря на рост текущей инфляции в последние месяцы, устойчивые показатели инфляции сохраняются в диапазоне 4–6% годовых.

В то же время Центробанк обращает внимание на появление новых факторов, которые могут оказать давление на рост цен. К числу таких проинфляционных рисков относятся: повышение НДС, запланированное на 2026 год, более высокая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги, изменения в расчете утильсбора, а также ситуация на рынке топлива. Перечисленные факторы носят разовый характер, но их одновременное действие может привести к усилению инфляционных ожиданий.

Большинство участников заседания пришли к согласию относительно того, что полная компенсация новых проинфляционных факторов исключительно мерами денежно-кредитной политики может привести к чрезмерному охлаждению экономики. Слишком жесткая политика способна затормозить экономический рост и впоследствии привести к отклонению инфляции вниз от целевого уровня. В связи с этим нужно продолжить курс на снижение ключевой ставки, но повысить прогнозную траекторию ее изменения на будущие периоды.