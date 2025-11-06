«Готовы к длительной конфронтации»: эксперты о том, когда закончится конфликт на Украине

Спецоперация может продолжаться десять лет, заявил Попов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Выступая на оборонном форуме в Румынии, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию якобы «дестабилизирующей силой» и заявил о готовности Запада к длительной конфронтации. Мнение о сроках окончания конфликта на Украине разнятся. Некоторые политические аналитики придерживаются мнения, что он может возобновиться при урегулировании без устранения первопричин.

Другие же считают, что он может затянуться на десятилетие, а кто-то и вовсе заявил, что все закончится через два месяца. Когда завершится спецоперация по мнению экспертов — в материале URA.RU.

НАТО готовится к длительной конфронтации

Марк Рютте назвал Россию «дестабилизирующей силой» и заявил, что они готовы к длительной конфронтации. Сделал он это в рамках оборонного форума в Румынии.

«Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире… Они готовятся к длительной конфронтации. Мы не можем быть наивными. Мы тоже должны быть готовы», — заявил Рютте.

Конфликт может продолжиться после прекращения

Тем временем первый министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук считает, что если конфликт закончится без устранения первопричин, то вспыхнет с новой силой через какое-то время. В пример политический обозреватель привел генерал-лейтенанта Александра Лебедя, который завершил первую чеченскую войну в 1996 году. Однако спустя некоторое время по России прошла волна терактов, что положило начало второй чеченской войне. Слова Пинчука приводит телеканал «Царьград».

Именно из-за этого Пинчук считает, что единственным выходом будет уничтожение украинской государственности. По его словам, это даст возможность вести диалог с Западом с другой позиции.

Украина продолжит конфликт и без поддержки США

Украина сможет продолжать конфликт даже без поддержки США, так как страны Европы продолжают поддерживать Киев. Об этом заявил турецкий аналитик и писатель Умур Тугай Юджель.

«Определенно, конфликт не закончится, даже если США объявят о прекращении всей помощи. Большинство европейских лидеров заинтересованы в продолжении противостояния», — заявил Юджель в разговоре с РИА Новости. Информацию приводит Общественная Служба Новостей.

СВО может продлиться пять или десять лет

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов придерживается мнения, что конфликт может затянуться. По его словам, конфликт мог закончиться к 9 мая 2022 года, если бы не позиция европейских стран. А теперь он может затянуться и на пять, и десять лет.

«Может продлиться и пять лет. Последние крупные конфликты в мире длились и по десять лет», — заявил Попов. Его слова приводит aif.ru.

Он также отметил, что последние крупные конфликты, например, с участием США во Вьетнаме или России в Афганистане продлились по 10 лет. Тем временем на Северном Кавказе оба конфликта длились по пять лет, рассказал Попов.

Конфликт закончится победой России

Европейские страны должны изучить уроки истории, так как попытки завладеть российскими землями всегда оборачивались неудачей. Об этом заявил заместитель председателя Национального парламента Республики Сербской Синиша Видович в кулуарах III форума молодых дипломатов «Меркурий-2025».

«Они [западные страны] веками пытались завладеть землями России: Наполеон, фашистская Германия. Все заканчивается каждый раз победой России. Уроки истории, очевидно, не изучены, и придется еще раз прочитать им лекцию», — заявил Видович. Его слова приводит ТАСС.

Конфликту осталось два месяца

Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий заявил, что до конца конфликта осталось два месяца. По его словам, он готов даже спорить из-за этого, хотя никаких других подробностей выбора именно этого срока не дал.