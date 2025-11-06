Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Охранник Джоли отдал миллионы на нужды ВСУ, но ему это не помогло

06 ноября 2025 в 18:36
Телохранитель Джоли постоянно отправлял средства на нужды ВСУ, однако это не помешало сотрудникам ТЦК задержать его

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинский телохранитель голливудской актрисы Анджелины Джоли перевел миллионы гривен на нужды украинской армии и отдал свою машину военным. Однако сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) не учли его щедрость и готовятся отправить мужчину на фронт. Об этом пишет telegram-канал Shot.

«Охранник Джоли задонатил миллионы на нужды ВСУ и отдал в армию свою машину, но ТЦКшники щедрых жестов не оценили — поймали и заперли в подвале. Теперь его готовят к отправке на фронт», — сказано в публикации Shot.

Охранник голливудской звезды в последний раз выходил на связь около 20 часов назад. Брат задержанного мужчины сообщил, что у того имеется действующая медсправка о заболевании спины. Таким образом, он имеет право нести службу только в тыловых частях. Документ, по словам брата задержанного, остается действительным до окончания текущего года.

Актриса Анджелина Джоли перешла украинскую границу пешком. Голливудская звезда заранее не сообщила украинским властям о своем визите. Прямо на границе обнаружились проблемы с документами у одного из ее охранников, которого, как сообщается, забрали сотрудники ТЦК. Сама Джоли отправилась в подконтрольный Киеву Херсон. Официальной причиной поездки актриса назвала гуманитарную миссию.

