Охранник Джоли отдал миллионы на нужды ВСУ, но ему это не помогло

Украинский телохранитель голливудской актрисы Анджелины Джоли перевел миллионы гривен на нужды украинской армии и отдал свою машину военным. Однако сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) не учли его щедрость и готовятся отправить мужчину на фронт. Об этом пишет telegram-канал Shot.

«Охранник Джоли задонатил миллионы на нужды ВСУ и отдал в армию свою машину, но ТЦКшники щедрых жестов не оценили — поймали и заперли в подвале. Теперь его готовят к отправке на фронт», — сказано в публикации Shot.

Охранник голливудской звезды в последний раз выходил на связь около 20 часов назад. Брат задержанного мужчины сообщил, что у того имеется действующая медсправка о заболевании спины. Таким образом, он имеет право нести службу только в тыловых частях. Документ, по словам брата задержанного, остается действительным до окончания текущего года.

