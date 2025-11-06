Охранник Джоли отдал миллионы на нужды ВСУ, но ему это не помогло
Телохранитель Джоли постоянно отправлял средства на нужды ВСУ, однако это не помешало сотрудникам ТЦК задержать его
Украинский телохранитель голливудской актрисы Анджелины Джоли перевел миллионы гривен на нужды украинской армии и отдал свою машину военным. Однако сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) не учли его щедрость и готовятся отправить мужчину на фронт. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«Охранник Джоли задонатил миллионы на нужды ВСУ и отдал в армию свою машину, но ТЦКшники щедрых жестов не оценили — поймали и заперли в подвале. Теперь его готовят к отправке на фронт», — сказано в публикации Shot.
Охранник голливудской звезды в последний раз выходил на связь около 20 часов назад. Брат задержанного мужчины сообщил, что у того имеется действующая медсправка о заболевании спины. Таким образом, он имеет право нести службу только в тыловых частях. Документ, по словам брата задержанного, остается действительным до окончания текущего года.
Актриса Анджелина Джоли перешла украинскую границу пешком. Голливудская звезда заранее не сообщила украинским властям о своем визите. Прямо на границе обнаружились проблемы с документами у одного из ее охранников, которого, как сообщается, забрали сотрудники ТЦК. Сама Джоли отправилась в подконтрольный Киеву Херсон. Официальной причиной поездки актриса назвала гуманитарную миссию.
