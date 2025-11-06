Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ энергетической и транспортной инфраструктуры Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon

Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли серию ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность украинских вооруженных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Под Купянском ВСУ за сутки потеряли до 50 бойцов, тяжелый механизированный мост и несколько единиц техники.

«Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск нанесли поражение по 149 районам, где располагались объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивавшие деятельность ВСУ», — уточнили в Минобороны. Согласно данным ведомства, российские войска под Купянском уничтожили до 50 военных, тяжелый механизированный мост, 12 автомобилей и 4 станции РЭБ.

Российские войска под Купянском отбили все атаки ВСУ, направленные на деблокирование окруженной группировки. Противник не смог прорвать кольцо как извне, так и изнутри, включая попытку штурмовой группы выйти к переправе через Оскол.

Минобороны РФ сообщило об освобождении десятков зданий в Красноармейске и Димитрове. Вооруженные силы России освободили 64 здания на территории Красноармейска. В ходе операции двое военнослужащих украинской армии добровольно сдались в плен российским войскам.