Пермячка отсудила у медиков за инвалидность сына 1 млн рублей

Ребенок стал инвалидом после прививки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Перми отстояла в Пермском краевом суде право на получение 1 млн рублей, за то, что ее сын стал инвалидом после вакцинации. Об этом сообщается на сайте юридической фирмы «Медико-правовая коллегия», представлявшей интересы истицы в суде.

«Пермским краевым судом оставлено в силе решение Кировского районного суда Перми о компенсации морального вреда в пользу матери Андрея Волкова, ставшего инвалидом в 1996-м году. Решением райсуда по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетнего сына истицы было взыскано 1 000 000 рублей», — сказано на сайте юридической фирмы.

В ходе судебного разбирательства юристы опирались на разъяснения Верховного Суда РФ, который указывает, что компенсацию морального вреда вправе получать не только сами пострадавшие пациенты, но и их ближайшие родственники.

Ранее женщина обратилась в суд с иском к Городской детской поликлинике. Она указала, что в 1996 году ее сыну была поставлена вакцина против клещевого энцефалита. Это вызвало аллергическую реакцию организма ребенка и привело к параличу. Впоследствии несовершеннолетний получил инвалидность.