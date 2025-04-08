В Тюмени в круглой бане на улице Ленина после реконструкции откроют планетарий. На первом этаже создадут библиотеку, на втором — сам планетарий и музей. Об этом рассказал гендиректор компании «Планетарий 1», которая арендовала здание, Евгений Гудов.
«В ходе реставрации планируется воссоздание балкона-эркера с рельефным текстом и звездой, а также дворовой лестницы с подъемником, помимо этого будет проведен ремонт сохранившихся банных скамеек. <...> Балкон-эркер приспособят в качестве обзорной площадки», — сообщило издание «Тюменская область сегодня» со ссылкой на слова Гудова.
Здание передали в аренду до октября 2068 года. Внутри уже провели противоаварийные работы. Согласно концепции, цокольный этаж отдадут под галерею и технические помещения. На первом возможно появится библиотека, на третьем хотят открыть кафе и арт-пространство. На реконструкцию планировали потратить около 150-200 миллионов рублей, однако как предполагает инвестор, итоговая сумма увеличится.
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