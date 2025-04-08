08 апреля 2025

Как будет выглядеть планетарий в круглой бане в центре Тюмени. Фото

В круглой бане в Тюмени откроют планетарий с кафе и музеем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание передали в аренду до октября 2068 года
Здание передали в аренду до октября 2068 года Фото:

В Тюмени в круглой бане на улице Ленина после реконструкции откроют планетарий. На первом этаже создадут библиотеку, на втором — сам планетарий и музей. Об этом рассказал гендиректор компании «Планетарий 1», которая арендовала здание, Евгений Гудов.

«В ходе реставрации планируется воссоздание балкона-эркера с рельефным текстом и звездой, а также дворовой лестницы с подъемником, помимо этого будет проведен ремонт сохранившихся банных скамеек. <...> Балкон-эркер приспособят в качестве обзорной площадки», — сообщило издание «Тюменская область сегодня» со ссылкой на слова Гудова.

Здание передали в аренду до октября 2068 года. Внутри уже провели противоаварийные работы. Согласно концепции, цокольный этаж отдадут под галерею и технические помещения. На первом возможно появится библиотека, на третьем хотят открыть кафе и арт-пространство. На реконструкцию планировали потратить около 150-200 миллионов рублей, однако как предполагает инвестор, итоговая сумма увеличится.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в круглой бане на улице Ленина после реконструкции откроют планетарий. На первом этаже создадут библиотеку, на втором — сам планетарий и музей. Об этом рассказал гендиректор компании «Планетарий 1», которая арендовала здание, Евгений Гудов. «В ходе реставрации планируется воссоздание балкона-эркера с рельефным текстом и звездой, а также дворовой лестницы с подъемником, помимо этого будет проведен ремонт сохранившихся банных скамеек. <...> Балкон-эркер приспособят в качестве обзорной площадки», — сообщило издание «Тюменская область сегодня» со ссылкой на слова Гудова. Здание передали в аренду до октября 2068 года. Внутри уже провели противоаварийные работы. Согласно концепции, цокольный этаж отдадут под галерею и технические помещения. На первом возможно появится библиотека, на третьем хотят открыть кафе и арт-пространство. На реконструкцию планировали потратить около 150-200 миллионов рублей, однако как предполагает инвестор, итоговая сумма увеличится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...