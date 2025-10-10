Первая в России школа цифровых видов спорта открылась в ХМАО

В поселении Белый Яр Сургутского района ХМАО открыли первую в стране муниципальную фиджитал-школу цифровых видов спорта. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Андрей Трубецкой.
«Очередной вклад в копилку развития спорта на территории района. Сегодня — цифрового. Впечатлен. Глупо отрицать прогресс. Для людей среднего возраста, к которым я уже отношусь, это — в диковинку, но это есть. Можно либо стоять в стороне, либо возглавить. Мы пошли по второму пути», — отметил мэр.
Официальное открытие школы состоялось 11 октября. С эти событием муниципалитет поздравил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко. Он отметил важность развития цифровых видов спорта в России, поблагодарил администрацию и пожелал учащимся ярких спортивных побед. Политик выразил уверенность, что опыт и практики Сургутского района будут в дальнейшем масштабироваться на другие регионы.
На реализацию проекта потребовалось 113 миллионов рублей. Из этой суммы 76 миллионов рублей было направлено на покупку помещения площадью 800 квадратных метров, а еще порядка 35 миллионов ушло на оснащение школы.
Площадь центра позволяет 80 спортсменам одновременно заниматься развитием цифровых дисциплин. «Это — спортивная школа, которая будет развивать непосредственно цифровые виды спорта, которым сейчас можно отнести компьютерный спорт и фиджитал-спорт, гонки дронов, спортивное программирование, лазерный бой. И все эти направления мы готовы и будем здесь развивать. Помимо обучения будут проходить исследования, насколько цифровая среда влияет на нашу молодежь», — прокомментировал директор Центра цифровых видов спорта Артем Щепотьев.
До конца декабря в новой школе планируется провести порядка 30 мероприятий. Одним из крупнейших станет открытие первого направления спортивной подготовки по спортивному программированию. В ноябре центр станет частью федеральной экспериментальной площадки Всероссийской федерации спортивного программирования. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве на международном форуме «Россия — спортивная держава», который состоится в ноябре.
Штат тренеров полностью укомплектован. На базе школы наставники будут готовить обучающихся из муниципалитета к окружным чемпионатам. Школа стала головным учреждением для сети филиалов на базе общеобразовательных центров Лянтора, Федоровского, Солнечного, Барсово, Русскинской, Локосово и Угута, часть из которых уже работает.
